Понеділок, 2 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОЛІТИКА
ПОЛІТИКА

Франція та США координують санкційний тиск на росію

Денис Молотов
Денис Молотов
Франція та США координують санкційний тиск на росію

У Парижі підтвердили стратегічну важливість партнерства зі Сполученими Штатами у питанні посилення санкційного тиску на росію. Про це повідомило французьке МЗС у неділю, 1 червня, передає Le Monde.

Зустріч відбулася за участю міністра економіки Франції Еріка Ломбара та державного секретаря у справах Європи і закордонних справ Жана-Ноеля Барро. Вони провели перемовини з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які активно просувають у Конгресі США новий пакет жорстких санкцій проти російської федерації.

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зустріч мала на меті зміцнити трансатлантичну координацію, необхідну для ефективного протистояння російській агресії та досягнення припинення війни в Україні.

📢 «Після відвідування України сенатори висловили рішучість добитися припинення вогню шляхом економічного тиску на москву», — йдеться в заяві МЗС Франції.

Представлений американськими сенаторами законопроєкт передбачає цілу низку санкційних заходів. Серед них — тариф у 500% на імпорт товарів із країн, які купують у росії нафту, газ, нафтопродукти та уран. Окремим пунктом у документі є заборона для громадян США на придбання російських суверенних облігацій.

Крім економічних аспектів, особливу увагу сторони приділили гуманітарним питанням. Зокрема, обговорювалося становище українських дітей, примусово депортованих на росію.

📢 «Американські сенатори підкреслили важливість повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Вони заявили про намір ініціювати відповідні законодавчі кроки», — зазначили у МЗС Франції.

Французька сторона своєю чергою запевнила у незмінній відданості справі захисту прав дітей та підтримці зусиль України у цьому напрямі.

👉 Водночас у медіа зазначають, що росія може вже у 2026 році втратити частину своєї фінансової стійкості через різке зниження доходів від експорту нафти.

☝️ Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із державним секретарем Марко Рубіо працюють над формулюванням чіткої позиції Вашингтона щодо можливих переговорів між Україною та росією.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Грем: Хочете миру – змусьте Китай припинити фінансувати росію

ПОЛІТИКА

Росіяни змушують «бюджетників» на Херсонщині донатити на армію рф

ВІЙНА

Найбільше боїв на Покровському та Лиманському напрямках: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Соратник Президента США сенатор Грем домагається запровадження нових санкцій проти рф до саміту G7

ПОДІЇ

ЗСУ стримують наступ російської армії: 107 боїв у неділю на 10 напрямках фронту

ВІЙНА

Фотофейк: База з українськими F16 повністю розгромлена після ударів російських ракет Іскандер

СТОПФЕЙК

Судно з нафтопродуктами рф сіло на мілину біля Швеції

ПОДІЇ

Командувач Сухопутних військ Драпатий подав у відставку після трагедії на полігоні

ВАЖЛИВО

Удар по стратегічних авіабазах рф, знищено понад 40 літаків

ВАЖЛИВО

Удари СБУ по аеродромах рф: горять десятки літаків

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип