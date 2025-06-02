Франція та США координують санкційний тиск на росію

У Парижі підтвердили стратегічну важливість партнерства зі Сполученими Штатами у питанні посилення санкційного тиску на росію. Про це повідомило французьке МЗС у неділю, 1 червня, передає Le Monde.

Зустріч відбулася за участю міністра економіки Франції Еріка Ломбара та державного секретаря у справах Європи і закордонних справ Жана-Ноеля Барро. Вони провели перемовини з американськими сенаторами Ліндсі Гремом і Річардом Блюменталем, які активно просувають у Конгресі США новий пакет жорстких санкцій проти російської федерації.

У французькому зовнішньополітичному відомстві наголосили, що зустріч мала на меті зміцнити трансатлантичну координацію, необхідну для ефективного протистояння російській агресії та досягнення припинення війни в Україні.

📢 «Після відвідування України сенатори висловили рішучість добитися припинення вогню шляхом економічного тиску на москву», — йдеться в заяві МЗС Франції.

Представлений американськими сенаторами законопроєкт передбачає цілу низку санкційних заходів. Серед них — тариф у 500% на імпорт товарів із країн, які купують у росії нафту, газ, нафтопродукти та уран. Окремим пунктом у документі є заборона для громадян США на придбання російських суверенних облігацій.

Крім економічних аспектів, особливу увагу сторони приділили гуманітарним питанням. Зокрема, обговорювалося становище українських дітей, примусово депортованих на росію.

📢 «Американські сенатори підкреслили важливість повернення депортованих українських дітей на батьківщину. Вони заявили про намір ініціювати відповідні законодавчі кроки», — зазначили у МЗС Франції.

Французька сторона своєю чергою запевнила у незмінній відданості справі захисту прав дітей та підтримці зусиль України у цьому напрямі.

👉 Водночас у медіа зазначають, що росія може вже у 2026 році втратити частину своєї фінансової стійкості через різке зниження доходів від експорту нафти.

☝️ Також нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп разом із державним секретарем Марко Рубіо працюють над формулюванням чіткої позиції Вашингтона щодо можливих переговорів між Україною та росією.