Четвер, 19 Грудня, 2024
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Гетьманцев вдячний дівчатам з OnlyFans

Денис Молотов
Денис Молотов
Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

Українські моделі платформи OnlyFans задекларували свої доходи та внесли до бюджету 59 мільйонів гривень у вигляді податків і військового збору. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев.

📢 «На сьогодні 350 моделей OnlyFans подали декларації про майновий стан і доходи, задекларувавши 305,4 млн грн доходу. Сплачено 59,0 млн грн ПДФО та військового збору. Це дуже важливі гроші для країни у війну, і ми вдячні дівчатам за їхню відповідальну позицію та внесок у перемогу», — зазначив Гетьманцев.

За його словами, навіть якщо податки були сплачені із запізненням, це не є підставою для кримінального переслідування. Гетьманцев додав, що правоохоронні органи підтримують такий підхід.

Водночас в Одесі триває судовий процес щодо однієї з моделей OnlyFans і PornHub, яку звинувачують у створенні контенту порнографічного характеру. Згідно з матеріалами справи, правоохоронцям інформацію надала її майстриня манікюру.

11 вересня британська компанія OnlyFans уперше надала Державній податковій службі України інформацію про доходи користувачів платформи в межах дії закону про «податок на Google». За даними сервісу, окремі українські моделі заробили на платформі від 1,8 до 4 мільйонів доларів за два роки.

Закон про «податок на Google» Верховна Рада ухвалила у червні 2021 року. Він передбачає, що всі великі нерезиденти, які надають електронні послуги в Україні, повинні сплачувати додатковий 20% податок на додану вартість (ПДВ). Отримані кошти надходять до бюджету, зокрема з прибутків компаній, які заробляють на онлайн-рекламі.

☝️ Нагадаємо, раніше Данило Гетьманцев повідомляв, що українська громадянка, яка отримувала доходи від британського сервісу OnlyFans, сплатила 13,2 мільйона гривень податків до українського бюджету.

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