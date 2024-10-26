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ЕКОНОМІКА

Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

Денис Молотов
Денис Молотов
Гетманцев повідомив, що модель OnlyFans сплатила 13,2 млн гр. податків

Українська громадянка, яка отримувала доходи від британського сервісу OnlyFans, сплатила 13,2 мільйона гривень податків до українського бюджету. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

📢 «Органами Державної податкової служби України залучено до декларування громадянку “С”, яка отримала доходи за створення платного контенту на інтернет-платформі “Only Fans”. Від громадянки до бюджету надійшло понад 13,2 млн грн податку на доходи фізичних осіб та військового збору», – зазначив Гетманцев.

Голова комітету Ради також нагадав, що кожен громадянин має конституційний обов’язок сплачувати податки та збори. Гетманцев підкреслив, що за порушення податкового законодавства передбачені фінансові та кримінальні санкції. Він закликав українців самостійно декларувати свої доходи, зокрема ті, що отримані з іноземних джерел.

Зазначається, у червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про так званий “податок на Google”. Він передбачає сплату 20% ПДВ великими нерезидентами на доходи, отримані з мережевої реклами в Україні.

За даними 2023 року, OnlyFans сплатив до державного бюджету України 1 мільйон 273 тисячі доларів.

📌 Також повідомляється, що 11 вересня британська платформа передала українській податковій інформацію про заробітки на сайті в рамках так званого «податку на Google».

📌 За останні два роки деякі українські автори контенту заробили на OnlyFans від 1,8 до 4 мільйонів доларів.

☝️ Нагадаємо, що народні депутати активно працюють над новим законопроєктом, метою якого є скасування митних пільг щодо податків на міжнародні посилки. Цю інформацію підтвердив Данило Гетманцев, голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.

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