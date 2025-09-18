Начальник Генерального штабу Збройних сил рф валерій герасимов надає російському диктатору путіну викривлену картину бойових дій. Про це у четвер, 18 вересня, повідомило агентство Reuters із посиланням на дані Міністерства оборони рф та українських джерел.

На росії стверджують, що їх війська нібито досягли масштабного просування на різних напрямках, особливо в районі Красноармійська (Покровська). У зведенні вказується також на активні бої у Запорізькій, Дніпропетровській, Куп’янській та Ямпільській зонах, де, за їхніми твердженнями, знищена інфраструктура та позиції українських військ.

Водночас Київ подає іншу оцінку ситуації. Шостий президент України Володимир Зеленський у коментарі для Sky News наголосив, що росія досягла лише обмежених результатів і провалила останні наступальні операції. Він повідомив, що українські військові успішно відбили штурм під Покровськом, а на напрямку Куп’янська противник зазнав втрат, включно з полоненими.

📢 «російський наступ має лише локальний характер, і наші захисники продовжують демонструвати міцність оборони», – підкреслив Зеленський.

Крім того, військові блоги та ресурси, серед яких DeepState, підтверджують локальні успіхи українських підрозділів, зазначаючи, що ситуація на багатьох ділянках фронту залишається під контролем оборони.

Однак дані OSINT-спільноти DeepState також свідчать, що російські підрозділи все ж змогли просунутися у кількох населених пунктах: Кіндрашівці, Степовій Новосілці та Новоіванівці на Харківщині та Запоріжжі.

Суперечливі повідомлення створюють неоднозначну картину бойових дій. У той час як москва говорить про стратегічні здобутки, Київ і незалежні джерела наголошують на стримуванні противника та локальних досягненнях оборонців.

На цьому тлі у соцмережах активно поширюється неправдива інформація, зокрема чутки про нібито бої в центрі Куп’янська. Спікер ОСУВ «Дніпро», підполковник Олексій Бєльський, офіційно спростував ці повідомлення, назвавши їх «качкою».

☝️ Загальна ситуація на фронті залишається напруженою. Обидві сторони готуються до нових зіткнень.

👉 Також нагадаємо, що у ніч на 18 вересня підрозділи ССО Збройних сил України здійснили удар по Волгоградському НПЗ. Підприємство російських загарбників розташовано у Волгоградській області на росії.