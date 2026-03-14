ГОЛОВНАВСІ НОВИНИЛУГАНЩИНА
ЛУГАНЩИНА

Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів

Денис Молотов
Форум з національного спротиву зібрав представників влади та експертів
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА) / 14.03.2026

Національний спротив став головною темою Всеукраїнського форуму з підготовки громадян, у якому взяли участь представники регіональної влади та експерти у сфері безпеки. Про це повідомила пресслужба Луганської ОВА в суботу, 14 березня.

Серед учасників заходу був перший заступник голови Луганської облдержадміністрації Олексій Смирнов.

📢 «Нацспротив є одним із ключових невійськових компонентів обороноздатності держави. У минулому році укладений Меморандум про співпрацю між Дніпропетровською, Луганською облдержадміністраціями та Дніпропетровським обласним центром підготовки населення до національного спротиву, в рамках якого пройти навчання зможуть усі охочі цивільні від 18 до 60 років. Передбачені програми за різними напрямами – гуманітарне право, вогнева, фізична, інженерна, тактична підготовка, психологічна й домедична допомога, орієнтування на місцевості, безпілотні системи», – повідомив Олексій Смирнов.

За словами учасників, форум став майданчиком для координації підходів до розвитку системи національного спротиву.

Під час обговорень представники влади, військові та експерти обмінялися досвідом і пропозиціями щодо розширення програм підготовки цивільного населення.

☝️ Особливу увагу приділили масштабуванню навчальних програм та залученню більшої кількості громадян до опанування базових військових навичок.

Як зазначалося на форумі, протягом минулого року було здійснено низку кроків для розвитку системи підготовки населення до національного спротиву. Зокрема, удосконалено нормативно-правову базу та посилено мережу спеціалізованих центрів підготовки.

📌 Водночас ключовим завданням на майбутнє залишається розширення масштабів навчання та залучення якомога більшої кількості цивільних громадян до програм підготовки.

👉 Також нагадаємо, що під час чергової онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини обговорили питання участі жінок у розвитку економіки.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип