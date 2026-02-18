Середа, 18 Лютого, 2026
Фінляндія збільшує підтримку України: 22 млн євро гуманітарної допомоги

Денис Молотов
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Фінляндія посилює підтримку України: обсяг гуманітарної допомоги зросте до 22 мільйонів євро, а вже протягом лютого українська сторона отримає додаткові 52 генератори. Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо у Гельсінкі. Інформацію оприлюднено на офіційному сайті Верховна Рада України.

Гуманітарна допомога та генератори для України

За словами Кондратюк, уряд Фінляндії найближчим часом додатково направить Україні 52 генератори для підтримки енергетичної інфраструктури. Крім того, обсяг гуманітарної допомоги збільшать до 22 млн євро.

Українська сторона висловила вдячність Фінляндії за послідовну підтримку та активну роль у міжнародній «Коаліції укриттів цивільного захисту».

Будівництво укриттів: фінський досвід для України

Фінляндія має значний досвід у сфері цивільного захисту населення. Наразі країна вже виділила 13,2 млн євро на зведення перших об’єктів із запланованих 10 тисяч укриттів в Україні.

Цей напрям співпраці є одним із ключових у межах зміцнення безпеки цивільного населення в умовах війни.

Військова допомога та підтримка вступу до ЄС

Окрему увагу під час зустрічі сторони приділили:

  • європейській інтеграції України;
  • подальшій військовій допомозі;
  • досягненню справедливого миру;
  • посиленню санкцій проти рф.

Кондратюк подякувала Фінляндії за 32 пакети військової допомоги на загальну суму 3,5 млрд євро, а також за послідовну підтримку вступу України до Європейського Союзу.

📢 «Дякуємо Фінляндії за 32 пакети військової допомоги на 3,5 млрд євро та послідовну адвокацію нашого вступу в ЄС. Адже для України це частина безпекових гарантій», – наголосила Кондратюк.

Зі свого боку прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що Фінляндія продовжить надавати військову допомогу Україні та підтримувати прискорений вступ нашої держави до ЄС. Також Гельсінкі підтримує 20-й санкційний пакет Євросоюзу проти росії та виступає за подальше посилення санкційного тиску.

Співпраця в межах НАТО, SAFE та JEF

Під час переговорів українська сторона звернулася з проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у межах програми НАТО PURL. Також Україна зацікавлена у розвитку спільного військового виробництва з Фінляндією в межах інструменту ЄС SAFE.

Крім того, обговорювалося поглиблення співпраці в межах коаліції Об’єднаних експедиційних сил — Joint Expeditionary Force (JEF), членом якої є Фінляндія. Йдеться, зокрема, про можливе залучення Сил оборони України до спільних військових навчань із партнерами по JEF.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Фінляндія також готує до передачі Україні 32-й пакет військової допомоги у вигляді військової техніки.

