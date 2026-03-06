Фінляндія може дозволити розміщення ядерної зброї

Фінляндія може скасувати багаторічну законодавчу заборону на розміщення ядерної зброї на своїй території. Відповідну ініціативу влади країни висвітлило агентство Reuters.

Йдеться про можливі зміни до закону про ядерну енергетику, ухваленого ще 1987 року. Наразі цей документ прямо забороняє імпорт, виробництво, зберігання та використання ядерних вибухових речовин на території країни.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хакканен пояснив, що запропонована реформа необхідна для повноцінної інтеграції держави до оборонної системи НАТО.

📢 «Ця поправка необхідна для того, щоб Фінляндія могла здійснювати військову оборону як частина альянсу та повною мірою скористатися перевагами стримування та колективної оборони НАТО», — сказав він.

Як зазначає видання The Straits Times, у разі ухвалення відповідних змін Фінляндія опиниться в аналогічному правовому полі з іншими країнами Північної Європи — Швецією, Норвегією та Данією. Хоча ці держави не розміщують ядерну зброю у мирний час, їхнє законодавство не містить прямих заборон на її використання або розміщення в умовах війни.

Минулого тижня прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон також припустив, що Стокгольм може переглянути власну позицію щодо цього питання у разі суттєвих змін у безпековій ситуації.

☝️ На рішення фінської влади значною мірою вплинула повномасштабна агресія росії проти України, а також ініціативи Франції та Німеччини, спрямовані на посилення системи ядерного стримування в Європі.

Фінляндія має з росією спільний кордон протяжністю 1340 кілометрів, а також уже надала США доступ до 15 військових об’єктів на своїй території. У разі ухвалення законодавчих змін це дозволить розгортати, зокрема, винищувачі Rafale, здатні нести ядерні заряди.

Експерти розглядають такий крок як потенційний сигнал стримування для москви☝️

Законопроєкт ще має пройти розгляд у парламенті Фінляндії. Водночас правляча коаліція володіє більшістю голосів, що підвищує ймовірність його ухвалення.

Тим часом росія продовжує зміцнювати свою військову присутність в Арктиці та розбудовує нові військові об’єкти поблизу фінського кордону.

Раніше також повідомлялося, що Фінляндія посилює захист медичної інфраструктури. Для укріплення будівель лікарень у додатковому бюджеті на благоустрій округів передбачено близько 100 мільйонів євро.

👉 Також нагадаємо, що Фінляндія посилює підтримку України. Обсяг гуманітарної допомоги зросте до 22 мільйонів євро, а вже протягом лютого українська сторона отримає додаткові 52 генератори.