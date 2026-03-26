Фейк: В Україні зросли ціни через підвищення військового збору

Фейк: В Україні зросли ціни через підвищення військового збору

Пропагандисти використали реальні дані ЦЕС про зростання цін, але повністю сфабрикували причину цього зростання. Військовий збір має мінімальний вплив на споживчу інфляцію порівняно з факторами фізичної руйнації економіки, енергетики та логістики внаслідок повномасштабної війни.

Користувачі в соцмережах поширюють твердження про те, що підвищення військового збору в Україні нібито є безпосередньо однією з основних причин зростання цін у країні.

Ця маніпуляція почала активно поширюватись через мережу проросійських Telegram-каналів та державні медіа-ресурси РФ (Sputnik). Для ілюзії достовірності  було використано реальні цифри щодо зростання цін (частково взяті зі звіту українського Центру економічної стратегії).

В оригінальній публікації Центру економічної стратегії серед причин зростання цін вказані російські обстріли енергоінфраструктури, подорожчання цін на пальне, його логістику. Серед причин подорожчання цін саме на продукти — «неврожаї в окремі сезони, втрати в аграрному виробництві через війну (окупація та мінування земель, зокрема, у Херсонській області, а також збої у логістиці) та зростання виробничих витрат».

Варто зазначити, що військовий збір в Україні був запроваджений ще у 2014 році як тимчасовий податок у розмірі 1,5% доходів фізичних осіб; він діяв усі наступні роки війни на Донбасі та після повномасштабного вторгнення. Ставку 5% дійсно запроваджено, але лише з грудня 2024 року, тобто майже через три роки після початку повномасштабної війни і вже після основного сплеску цін 2022–2023 років. Підвищення до 5% стосується більшості доходів фізичних осіб та ФОП, проте для частини категорій (військовослужбовці та співробітники силових структур) ставка залишається 1,5%.

Також економісти зазначають, що підвищення військового збору саме собою не здатне викликати стрибок цін на товари першої необхідності; на цінники набагато сильніше впливає зростання видатків бізнесу на імпорт, енергоносії, логістику, а також ослаблення гривні.

Національний банк та міжнародні організації також у своїх оглядах називають війну та руйнування інфраструктури як основну причину інфляції й девальвації в Україні з 2022 року.

Раніше StopFake спростовував фейк про те, що через інфляцію в Україні нібито з’явиться 5-тисячна купюра

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

- Реклама-
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

