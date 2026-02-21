Фейк: Українських школярів змусили прийти в школу в шоломах на знак солідарності зі скелетоністом Гераскевичем

Знімок, що поширюється проросійським сегментом мережі, відредагований за допомогою графічних інструментів чи ШІ. Оригінальне фото дітей у вишиванках датується ще 2019 роком.

У проросійських ресурсах активно поширюється новина про те, що школярів однієї з українських гімназій буцімто змусили взяти участь в акції «Шолом пам’яті» на знак солідарності з олімпійським атлетом Гераскевичем: діти прийшли в школу в касках, мотоциклетних та навіть боксерських шоломах.

Скриншот — Telegram

Однак ця новина — черговий фейк російських пропагандистів. Оригінальне фото дітей у вишиванках було зроблено ще в 2019 році: тоді учні Глушицької гімназії, що на Рівненщині, одягнули вишиті сорочки на честь Дня вишиванки, який щороку відзначають в третій четвер травня. Знімок з шоломами, що поширюється проросійським сегментом мережі, був відредагований за допомогою графічних інструментів чи ШІ.

Нагадуємо, 12 лютого Міжнародний олімпійських комітет (МОК) дикваліфікував скелетоніста Владислава Гераскевича з участі в Зимових Олімпійських іграх у Мілані за його рішення виступити у «Шоломі пам’яті» з зображеннями українських атлетів, загиблих внаслідок російської агресії. При цьому ізраїльський спортсмен Джаред Файрстоун з’явився на церемонії відкриття в кіпі з іменами 11 ізраїльських спортсменів і тренерів, загиблих під час теракту в Мюнхені 1972 року, а італійський сноубордист Роланд Фішналлер виступив у шоломі, на якому зображено російський прапор. Ситуація викликала обурення в українському суспільстві: Володимир Зеленський подякував Гераскевичу за те, що він нагадав світові про ціну боротьби України, а Верховна Рада звернулася до МОК на підтримку Гераскевича.

Очікувано, інцидент став приводом для поширення численної дезінформації у пропагандистському інфопросторі. Так, ми вже спростовували новину, що Буданов «опублікував адреси та контакти членів МОК» після дискваліфікації українського скелетоніста, а також розбирали низку інших російських фейків про Зимову Олімпіаду в Мілані.