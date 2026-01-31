Субота, 31 Січня, 2026
Фейк: Іспанська поліція розшукує п’ятьох українців за теракт на залізниці — відео Euronews

Фейк: Іспанська поліція розшукує п’ятьох українців за теракт на залізниці — відео Euronews

Це сфабриковане відео, яке імітує стилістику видання Euronews. Хоча в Іспанії справді останнім часом сталися численні аварії на залізниці, жодна з них не була кваліфікована як терористичний акт. Для створення цього неправдивого відео використали кадри реальної трагедії — зіткнення двох швидкісних поїздів на півдні Іспанії. Українські біженці ні до цієї аварії, ні до кількох наступних не мають ніякого стосунку.

Користувачі в соцмережах поширюють новину про те, що в Іспанії стикнулися два потяги, «інцидент уже встигли визнати терактом і в цьому підозрюють п’ятьох українських біженців».

Вірусне відео про нібито теракт на залізниці в Іспанії та «п’ятьох українських біженців у розшуку» виявилося підробкою: сюжет імітує стиль Euronews, але такого матеріалу не було ні в ефірі, ні на платформах каналу в соцмережах. Варто зазначити, що й раніше Euronews вже фіксував схожі випадки, коли у фейкових відео під їхнім логотипом українських біженців неправдиво звинувачували у підпалах, злочинах чи економічних проблемах у Європі.

Такий спосіб створення фейку – використання логотипів, верстки відомих сайтів, створення підроблених сайтів-двійників – системна інформаційна операція, яку проводить росія, щоб поширювати свої дезінформаційні наративи.

В Іспанії справді сталася масштабна трагедія: на півдні країни зіткнулися два швидкісних потяги, загинули понад 40 людей, сотні отримали поранення. За даними розслідування, на місці аварії експерти виявили пошкоджений стиковий елемент на рейці (зварний шов), через який і утворився зазор між секціями колії; саме цей дефект розглядають як одну із ключових технічних причин катастрофи.

Іспанська влада та оператори залізниці говорять про технічну несправність інфраструктури і не підтверджують версії теракту, а тим більше не повідомляють про «п’ятьох українських біженців у розшуку».

Раніше StopFake спростовував схожі фейки, основані на підроблених відео Euronews про те, що в Польщі український біженець нібито заробляв на «автопідставах» або що  українці радіють у соцмережах пожежі в барі в Швейцарії, внаслідок якого загинули десятки людей.

Джерело: “Громадська організація «Центр Медіареформи»”

