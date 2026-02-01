Американський скандальний фінансист Джеффрі Епштейн міг бути залучений до масштабної спецоперації москви. Про це повідомляє британська газета Daily Mail з посиланням на джерела в розвідувальних структурах.

☝️ За версією видання, Епштейн привозив до США молодих жінок із росії з метою організації так званих «медових пасток» для впливових осіб — політиків, мільярдерів і представників королівських родин. Фото- та відеоматеріали з таких зустрічей, як стверджується, згодом могли потрапляти до ФСБ.

Як зазначає Daily Mail, у нових файлах Епштейна зафіксовано тисячі згадок, пов’язаних із росією. Ім’я володимира путіна фігурує понад тисячу разів, тоді як слово «москва» — майже десять тисяч разів. У переписці Епштейн, за даними журналістів, вихвалявся прямим доступом до кремля навіть після винесення вироку у 2008 році.

Зокрема, в одному з листів 2010 року він цікавився, чи варто «підключити друга путіна» для вирішення візового питання. Також у переписці згадувалися нібито заплановані зустрічі з главою кремля у 2011 році.

Особливо активною, за інформацією видання, була переписка Епштейна з колишнім генеральним секретарем Ради Європи Турбйорном Ягландом. У травні 2013 року фінансист повідомляв, що на вечерю в Парижі, де мав бути Білл Гейтс, «запрошений путін».

📌 У січні 2014 року Епштейн, як стверджується, просив Ягланда «пояснити путіну», що росії потрібна «більш просунута версія біткоїна». У жовтні 2017 року він знову звертався з проханням обговорити цифрові валюти з президентом рф, а в червні 2018 року писав, що «дуже хотів би зустрітися з путіним» і готовий провести зустріч із міністром закордонних справ рф сергієм лавровим.

📌 Крім того, в нових документах у справі Епштейна, оприлюднених Міністерством юстиції США, американського фінансиста називають «управляючим станом» володимира путіна. Йдеться про звіт ФБР від 27 листопада 2017 року, складений на основі показань конфіденційного джерела.

ℹ️ Нагадаємо

Джеффрі Епштейн у 2008 році визнав провину у справі про організацію проституції. У 2019 році його повторно заарештували за звинуваченням у торгівлі дітьми з метою сексуальної експлуатації. За матеріалами суду, щонайменше 40 неповнолітніх дівчат постраждали в його резиденціях. У серпні 2019 року Епштейна знайшли мертвим у тюрмі. Його спільницю Гіслейн Максвелл згодом засудили до 20 років позбавлення волі.

Міністерство юстиції США напередодні, 30 січня, офіційно оприлюднило файли Епштейна. Станом на ранок суботи американські журналісти вже опрацювали частину матеріалів.

⚠️ Зокрема, встановлено, що серед документів є матеріал ФБР зі скаргою жінки, яка звинуватила президента США Дональда Трампа у зґвалтуванні, коли їй було 13 років.