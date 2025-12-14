Неділя, 14 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

Естонія ативно будує бетонні бункери на кордоні з росією

Денис Молотов
Естонія ативно будує бетонні бункери на кордоні з росією

Естонія розпочала встановлення перших бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з росією в межах формування Балтійської оборонної лінії. Про це повідомляє Defense News.

За словами прессекретаря Естонського центру оборонних інвестицій Крісмара Розіна, цього тижня планується встановити перші сім бункерів. До кінця року естонська влада має намір підготувати загалом 28 укріплень. Ця партія є першим етапом масштабного проєкту, що передбачає створення мережі з 600 бункерів для посилення східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

Бункери встановлюють у муніципалітеті Сетомаа та в інших районах південно-східної Естонії. Кожне укриття площею близько 35 квадратних метрів розраховане на витримування ударів 152-мм артилерійських снарядів і є складовою багаторівневої оборонної системи, спрямованої на стримування можливого російського вторгнення.

Розгортання проєкту відбулося із затримкою приблизно на рік через ускладнення з державними закупівлями. Це змусило естонських посадовців переглянути підхід до реалізації ініціативи.

Зокрема, пілотну програму скоротили до 28 бункерів і надали учасникам тендерів інформацію про приблизне місце їх розташування, щоб отримати реалістичніші цінові пропозиції.

Решту 572 бункерів естонська сторона планує виставити на тендер до кінця поточного року. Загальна вартість проєкту оцінюється у 60 млн євро.

Естонія ативно будує бетонні бункери на кордоні з рф

Водночас Естонія планує в найближчі роки спрямовувати на оборону понад 3% валового внутрішнього продукту. Окрім цього, країна має намір інвестувати в оборону України 0,25% ВВП.

Раніше повідомлялося, що європейські країни — члени НАТО вперше спільно витратять на оборону понад 2% ВВП.

👉 Також нагадаємо, що Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У США з’явився законопроєкт про вихід з НАТО

ВАЖЛИВО

В Одеському порту заарештовано суховантаж «тіньового флоту» рф

ВАЖЛИВО

Сина першого космонавта незалежної України Каденюка знайшли вбитим – ЗМІ

КРИМІНАЛ

Європа та Україна мають “багато карт” для тиску на москву — Макрон

ВАЖЛИВО

Україна вдарила по тіньовому флоту рф: під санкціями 656 морських суден

ВАЖЛИВО

В ООН попереджають про ризик зимової катастрофи в Україні

ВАЖЛИВО

Тільки Зеленський проти «мирної угоди» – Трамп

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 161 бойове зіткнення: на Покровському напрямку ліквідовано 109 окупантів

ПОДІЇ

Сили оборони відбили понад 150 атак рф за минулу добу: Генштаб ЗСУ оновив карти боїв

ВІЙНА

Підписано закон про державний бюджет-2026

ВАЖЛИВО

В ЗСУ відреагували на російську атаку Печенізької греблі

ВІЙНА

Кількість жертв війни в Україні цього року зросла на 27%, у листопаді загинуло 226 цивільних – ООН

ПОДІЇ

Кількість боїв на фронті за добу зросла на чверть: карта від Генштабу

ПОДІЇ

Іноземні добровольці ББпС «Спалах» уже почали пілотувати дрони

ВІЙНА

Атаки по енергооб’єктах: росіяни вдарили по кількох областях — Укренерго

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ