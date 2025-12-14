Естонія ативно будує бетонні бункери на кордоні з росією

Естонія розпочала встановлення перших бетонних бункерів уздовж південно-східного кордону з росією в межах формування Балтійської оборонної лінії. Про це повідомляє Defense News.

За словами прессекретаря Естонського центру оборонних інвестицій Крісмара Розіна, цього тижня планується встановити перші сім бункерів. До кінця року естонська влада має намір підготувати загалом 28 укріплень. Ця партія є першим етапом масштабного проєкту, що передбачає створення мережі з 600 бункерів для посилення східного флангу Європейського Союзу та НАТО.

Бункери встановлюють у муніципалітеті Сетомаа та в інших районах південно-східної Естонії. Кожне укриття площею близько 35 квадратних метрів розраховане на витримування ударів 152-мм артилерійських снарядів і є складовою багаторівневої оборонної системи, спрямованої на стримування можливого російського вторгнення.

Розгортання проєкту відбулося із затримкою приблизно на рік через ускладнення з державними закупівлями. Це змусило естонських посадовців переглянути підхід до реалізації ініціативи.

Зокрема, пілотну програму скоротили до 28 бункерів і надали учасникам тендерів інформацію про приблизне місце їх розташування, щоб отримати реалістичніші цінові пропозиції.

Решту 572 бункерів естонська сторона планує виставити на тендер до кінця поточного року. Загальна вартість проєкту оцінюється у 60 млн євро.

Водночас Естонія планує в найближчі роки спрямовувати на оборону понад 3% валового внутрішнього продукту. Окрім цього, країна має намір інвестувати в оборону України 0,25% ВВП.

Раніше повідомлялося, що європейські країни — члени НАТО вперше спільно витратять на оборону понад 2% ВВП.

