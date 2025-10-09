Диктатор путін приїхав до Таджикистану попри ордер МКС

Диктатор на росії владімір путін у середу, 8 жовтня, прибув до Таджикистану з офіційним візитом, попри чинний ордер МКС на його арешт. Про поїздку повідомила пресслужба кремля. Відповідне відео розмістили інформаційні ресурси у соцмережах та YouTube-каналах.

📢 У Душанбе путіна зустрів президент Таджикистану Емомалі Рахмон — лідери обійнялися та потиснули руки. За результатами переговорів заплановано підписання спільної заяви та пакета міждержавних, міжурядових і міжвідомчих документів. Візит триватиме з 8 по 10 жовтня.

Під час перебування в Таджикистані путін також візьме участь у дводенному саміті «Центральна Азія – росія». Там планується обговорення шляхів зміцнення співпраці між державами регіону в економічній, енергетичній, промисловій, фінансовій, логістичній та інших сферах.

Окрім переговорів із Рахмоном, глава кремля проведе зустріч з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

☝️ Важливо, що Таджикистан є державою-учасницею Римського статуту, тому юридично зобов’язаний виконувати рішення Міжнародного кримінального суду. Ще у 2023 році МКС видав ордер МКС на арешт путіна за підозрою в незаконній депортації та переміщенні цивільного населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до росії.

👉 Нагадаємо, у липні цього року путін відмовився від участі в саміті БРІКС у Бразилії. Саме через побоювання арешту за ордером МКС. Також російський диктатор владімір путін, якого звинувачують у воєнних злочинах, не поїхав на саміт лідерів G20, що відбудеться у листопаді в Бразилії.

Як відомо, Міжнародний кримінальний суд у 2023 році визнав путіна причетним до воєнних злочинів, включно з примусовим вивезенням українських дітей до росії після початку повномасштабного вторгнення.