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ПОЛІТИКА

Диктатор путін не поїде на саміт лідерів G20 до Бразилії

Денис Молотов
Денис Молотов
Диктатор путін не поїде на саміт лідерів G20 до Бразилії

Російський диктатор володимир путін, якого звинувачують у воєнних злочинах, не поїде на саміт лідерів G20, що відбудеться у листопаді в Бразилії. Це рішення ухвалене через можливість його арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це путін повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС, про що 18 жовтня повідомили російські медіа.

📢 «Ми ж розуміємо, що відбувається навколо росії. І я розумію. У мене з президентом (Бразилії – ред.) Лулою прекрасні, дружні стосунки. Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму? Ми ж чудово все розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС, усі розмови будуть лише про це. Фактично зірвемо роботу “двадцятки”», – заявив путін.

Він також зазначив, що росію на саміті представить інша особа на високому рівні, яка “гідно захищатиме інтереси країни” у Бразилії.

Окрім того, путін критично висловився щодо МКС. Російський злочинець назвав його «малоповажною» установою, яка, за його словами, «не має універсального характеру та не є самостійною».

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора ролодимира путіна та марії львової-бєлової, уповноваженої з прав дитини. Їх звинуватили в незаконній депортації українських дітей.

Попри ратифікацію Римського статуту, президент Бразилії Лула да Сілва раніше заявляв, що його країна не має наміру заарештовувати путіна у випадку його візиту на саміт G20.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до Бразилії із закликом арештувати міжнародно розшукуваного злочинця володимира путіна, якщо той вирішить відвідати саміт G20.

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