Диктатор путін не поїде на саміт лідерів G20 до Бразилії

Російський диктатор володимир путін, якого звинувачують у воєнних злочинах, не поїде на саміт лідерів G20, що відбудеться у листопаді в Бразилії. Це рішення ухвалене через можливість його арешту за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС). Про це путін повідомив під час зустрічі з представниками ЗМІ країн-членів БРІКС, про що 18 жовтня повідомили російські медіа.

📢 «Ми ж розуміємо, що відбувається навколо росії. І я розумію. У мене з президентом (Бразилії – ред.) Лулою прекрасні, дружні стосунки. Що ж, я спеціально туди приїду, щоб порушити нормальну роботу цього форуму? Ми ж чудово все розуміємо, що навіть якщо виключити цей МКС, усі розмови будуть лише про це. Фактично зірвемо роботу “двадцятки”», – заявив путін.

Він також зазначив, що росію на саміті представить інша особа на високому рівні, яка “гідно захищатиме інтереси країни” у Бразилії.

Окрім того, путін критично висловився щодо МКС. Російський злочинець назвав його «малоповажною» установою, яка, за його словами, «не має універсального характеру та не є самостійною».

Нагадаємо, 17 березня 2023 року МКС видав ордер на арешт російського диктатора ролодимира путіна та марії львової-бєлової, уповноваженої з прав дитини. Їх звинуватили в незаконній депортації українських дітей.

Попри ратифікацію Римського статуту, президент Бразилії Лула да Сілва раніше заявляв, що його країна не має наміру заарештовувати путіна у випадку його візиту на саміт G20.

☝️ Нагадаємо, раніше повідомлялось, що генеральний прокурор України Андрій Костін звернувся до Бразилії із закликом арештувати міжнародно розшукуваного злочинця володимира путіна, якщо той вирішить відвідати саміт G20.