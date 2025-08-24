Неділя, 24 Серпня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИСУСПІЛЬСТВО
СУСПІЛЬСТВО

Другий шанс для українців здобути нову професію

-Реклама-

Маргарита Трофімова
Маргарита Трофімова
Другий шанс для українців здобути нову професію

Фахівчині Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості розповіли нашим журналістам про програму підтримки громадян через надання ваучерів на навчання.

Вони зазначають, що цей інструмент дає можливість вразливим категоріям населення серед українців пройти курси перепідготовки або підвищити кваліфікацію коштом держави.

«Ваучер на навчання – документ, який дає право людині отримати собі якусь освіту, підвищити кваліфікацію, людина може отримати робітничу професію. Цією послугою можуть скористатися соціально незахищені верстви населення, зокрема люди 45+ років у яких не менше 15 років страхового стажу, ВПО, люди з інвалідністю, військовослужбовці, а також люди, які були звільнені з полону», – розповіла заступниця начальника відділу працевлаштування Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості Вікторія Черепова.

Додається, що процедура видачі ваучера на навчання є доволі простою. Для його отримання людині необхідно обрати навчальний заклад де вона планує навчатися, а також обирає зручний Центр зайнятості куди подає заяву на необхідний пакет документів (регламентується порядком Постанови № 207 затвердженим Кабміном).

«Під кожну категорію пакет документів різний. Загалом люди подають такі документи, як паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи про освіту. Якщо це ВПО, то вона подає довідку переселенця, а якщо це військовослужбовець, то він подає посвідчення учасника бойових дій», – додає заступниця начальника відділу працевлаштування Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості Вікторія Черепова.

Зазначається, що рішення про видачу ваучера приймається протягом 8 робочих днів після подання заяви. Ваучер видається одноразово й складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 30 280 гривень. Сума ваучера однакова для всіх категорій.

Докладніше у відео:

Представники Центру зайнятості наголосили, що ваучер — це шанс здобути якісну освіту безплатно. Це особливо важливо для людей, які втратили роботу через воєнні дії або змушені були змінити місце проживання. Програма допомагає не лише з працевлаштуванням, а й із професійною адаптацією до нових умов життя.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Прогнозується зниження врожаю зернових і олійних культур в Україні

ЕКОНОМІКА

Трамп визнав, що Україні треба бити по росії

ВАЖЛИВО

133 бойові зіткнення на фронті за добу: деталі від Генштабу ЗСУ

ПОДІЇ

WSJ: Маск заморозив створення власної політичної партії в США

ПОЛІТИКА

Мукачево під ракетним ударом: зруйноване підприємство, десятки людей у лікарні

ВАЖЛИВО

Лисичанська громада виплачуватиме допомогу ВПО при працевлаштуванні

ЛУГАНЩИНА

Президенти України та США розпочали перемовини у Білому домі

ВАЖЛИВО

Фейк: «Спеціально» для Путіна винищувачі намалювали зірку в небі над Аляскою

СТОПФЕЙК

путін побачив «світло у кінці тунелю»

ПОДІЇ

росіяни вдарили дронами по нафтотерміналу SOCAR на Одещині

ВАЖЛИВО

росія випустила по Україні 614 повітряних засобів ураження

ВІЙНА

Трамп не хоче бути на зустрічі Зеленського і путіна: ця війна виявилася найважчою

ВАЖЛИВО

Фронт 23 серпня: 134 бойових зіткнення, 40 атак на Покровському напрямку

ПОДІЇ

Україна розпочала виробництво крилатих ракет «Фламінго» з дальністю до 3000 км

ПОДІЇ

росія атакувала американський завод електроніки в Україні – Сибіга

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"