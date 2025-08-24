Другий шанс для українців здобути нову професію

Фахівчині Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості розповіли нашим журналістам про програму підтримки громадян через надання ваучерів на навчання.

Вони зазначають, що цей інструмент дає можливість вразливим категоріям населення серед українців пройти курси перепідготовки або підвищити кваліфікацію коштом держави.

«Ваучер на навчання – документ, який дає право людині отримати собі якусь освіту, підвищити кваліфікацію, людина може отримати робітничу професію. Цією послугою можуть скористатися соціально незахищені верстви населення, зокрема люди 45+ років у яких не менше 15 років страхового стажу, ВПО, люди з інвалідністю, військовослужбовці, а також люди, які були звільнені з полону», – розповіла заступниця начальника відділу працевлаштування Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості Вікторія Черепова.

Додається, що процедура видачі ваучера на навчання є доволі простою. Для його отримання людині необхідно обрати навчальний заклад де вона планує навчатися, а також обирає зручний Центр зайнятості куди подає заяву на необхідний пакет документів (регламентується порядком Постанови № 207 затвердженим Кабміном).

«Під кожну категорію пакет документів різний. Загалом люди подають такі документи, як паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, документи про освіту. Якщо це ВПО, то вона подає довідку переселенця, а якщо це військовослужбовець, то він подає посвідчення учасника бойових дій», – додає заступниця начальника відділу працевлаштування Бучанської філії Київського обласного центру зайнятості Вікторія Черепова.

Зазначається, що рішення про видачу ваучера приймається протягом 8 робочих днів після подання заяви. Ваучер видається одноразово й складає 10 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а саме 30 280 гривень. Сума ваучера однакова для всіх категорій.

Докладніше у відео:

Представники Центру зайнятості наголосили, що ваучер — це шанс здобути якісну освіту безплатно. Це особливо важливо для людей, які втратили роботу через воєнні дії або змушені були змінити місце проживання. Програма допомагає не лише з працевлаштуванням, а й із професійною адаптацією до нових умов життя.