Середа, 17 Вересня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

На Черкащині в ніч на 17 вересня відбулася атака дронів по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

👇 За його словами, частину безпілотників вдалося знищити силами ППО:

📢 «Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше. Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті. Усі потрібні служби продовжують роботу», – зазначив він.

ДСНС повідомила, що удар спричинив пожежу на площі 260 квадратних метрів. До гасіння були залучені 20 одиниць техніки та 51 рятувальник. Після обстеження місця влучання піротехніки підтвердили відсутність додаткових загроз.

📢 «На Черкащині російські війська завдали удару БпЛА по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 260 квадратних метрів. Від Головного управління залучались 20 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила про затримки пасажирських поїздів, які прямують через область. Оновлену інформацію оприлюднюють на офіційних ресурсах компанії.

☝️Нагадаємо, під час нічної атаки з 16 на 17 вересня російські війська знову використали ударні безпілотники для обстрілів території України. Під ударами опинилися, зокрема, Черкащина та Кіровоградщина.

👉 Також раніше повідомлялось, що Сили оборони зруйнували та затопили газопровід, який російські окупаційні війська використовували як прихований шлях під Куп’янськом на Харківщині.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

росія понад 70 разів пошкоджувала лабораторію в Харкові, де є збагачений уран: удари можуть призвести до масштабного радіаційного забруднення – NYT

ПОДІЇ

США затвердили нові пакети військової допомоги Україні – ЗМІ

ВАЖЛИВО

МЗС Румунії закликало ЄС і НАТО до відповіді після інциденту з БпЛА рф

ПОЛІТИКА

Фейк: Україна за допомогою РЕБ перенаправила до Польщі російські дрони

СТОПФЕЙК

Українку спіймали на кордоні з Польщею з купою доларів та євро

КОРДОН

Трамп про дрони рф в Польщі: «Можливо, це була помилка»

ВАЖЛИВО

Сирський ухвалив кадрові рішення щодо двох командирів

ВАЖЛИВО

У Міноборони пояснили, як створюють та затверджують нарукавні знаки та шеврони для ЗСУ

ПОДІЇ

Окупанти намагалися проникнути в тил ЗСУ у цивільному одязі

ВІЙНА

З російської окупації повернули 16 українських дітей

ВЛАДА

На півдні України росіяни не припиняють завдавати ударів по цивільному населенню: є загиблий і постраждалі

ПОДІЇ

Трамп заявив, що його терпіння до путіна швидко закінчується

ВАЖЛИВО

Дрони пробили оборону рф на 800 км: удар по Киришському НПЗ

ВАЖЛИВО

На фронті відбулося 148 бойових зіткнень, загарбники залучили 2113 дронів-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

ЄС відреагував на вторгнення дрона рф до Румунії

ВАЖЛИВО
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"