Дрони рф атакували критичну інфраструктуру на Черкащині

На Черкащині в ніч на 17 вересня відбулася атака дронів по об’єктах критичної інфраструктури. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець у Telegram.

👇 За його словами, частину безпілотників вдалося знищити силами ППО:

📢 «Наші оборонці відбили частину атак, знешкодивши 11 ворожих БпЛА. На щастя, постраждалих немає. Це найголовніше. Рятувальники ліквідували пожежу на об’єкті. Усі потрібні служби продовжують роботу», – зазначив він.

ДСНС повідомила, що удар спричинив пожежу на площі 260 квадратних метрів. До гасіння були залучені 20 одиниць техніки та 51 рятувальник. Після обстеження місця влучання піротехніки підтвердили відсутність додаткових загроз.

📢 «На Черкащині російські війська завдали удару БпЛА по критичній інфраструктурі. Внаслідок атаки виникла пожежа на площі 260 квадратних метрів. Від Головного управління залучались 20 одиниць техніки та 51 чоловік особового складу. На щастя, обійшлося без постраждалих», – йдеться у повідомленні рятувальників.

Крім того, «Укрзалізниця» повідомила про затримки пасажирських поїздів, які прямують через область. Оновлену інформацію оприлюднюють на офіційних ресурсах компанії.

☝️Нагадаємо, під час нічної атаки з 16 на 17 вересня російські війська знову використали ударні безпілотники для обстрілів території України. Під ударами опинилися, зокрема, Черкащина та Кіровоградщина.

