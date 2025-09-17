ЗСУ затопили трубопровід, яким росіяни лізли під Куп’янськом

Сили оборони зруйнували та затопили газопровід, який російські окупаційні війська використовували як прихований шлях під Куп’янськом на Харківщині. Командир 429-го окремого полку безпілотних систем Ахіллес Юрій Федоренко розповів про це в ефірі каналу Еспресо.

Через активні бойові дії неможливо було підняти трубу екскаваторами або іншим інженерним обладнанням. Тому підрозділи перекрили її клапани та зробили недоступною для використання. Після цього конструкцію додатково пошкодили інженерними боєприпасами, що унеможливило подальше просування особового складу противника під землею.

Ворог кілька разів застосовував аналогічну тактику раніше, зокрема в районах Авдіївки та Суджі, про що спочатку повідомили аналітики OSINT-спільноти DeepState.

Після виведення трубопроводу з ладу противник змушений був знову переходити через річку Оскіл відкрито, під загрозою ураження. Федоренко додав, що Сили оборони постійно моніторять цю ділянку та готові знову знищити інфраструктуру, якщо росіяни почнуть її відновлювати або проводити зварювальні роботи.

Водночас у командуванні наголошують: відновлення такого маршруту вимагатиме часу і значних ресурсів у складних умовах фронту.

Операція показала, що поєднання розвідданих та інженерних рішень може ефективно блокувати спроби ворога використовувати цивільні мережі й об’єкти для військових перекидів. Ситуація залишається під контролем оборонних сил, а заходи щодо запобігання повторного використання підземних комунікацій тривають.

☝️ Також нагадаємо, у 11-му армійському корпусі заявили, що російські військові вдалися до спроби замаскуватися під мирних жителів і проникнути до Ямполя Донецької області для ведення диверсійної роботи в тилу ЗСУ.