Дрон рф ударив по дитячому садку в Харкові: є загиблий і поранені

Російський удар по дитячому садку в Харкові спричинив загибель чоловіка та поранення шістьох людей. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов у середу, 22 жовтня. Також про наслідки російського терористичного удару повідомив голова Харківської ОВА та пресслужба ДСНС України.

📢 «Влучання у приватний дитячий садочок у Холодногірському районі, є поранені діти. На місці удару – пожежа», – написав Терехов у Telegram.

Спочатку повідомлялося, що поранено четверо дітей, зокрема одна людина перебувала в реанімації. Згодом очільник міста уточнив інформацію: загинув один чоловік, а кількість постраждалих зросла до семи.

📢 «Кількість постраждалих зросла до семи. Серед них – один загиблий чоловік. Інформація про поранення дітей, на щастя, не підтвердилася», – повідомив Терехов.

☝️ За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, під час атаки поранено двох чоловіків і чотирьох жінок, серед яких одна зазнала травматичної ампутації ноги, інша – опіків близько 20% тіла.

📢 «Усі діти перебували в укритті і не постраждали. Зараз їх оглянули лікарі. Загалом поранено шість людей. На жаль, загинув 40-річний чоловік», – зазначив Синєгубов.

Окупаційні російські війська атакували Холодногірський район Харкова ударними дронами типу «Shahed». Пожежу, що виникла після влучання, вдалося локалізувати, але пошкоджено будівлю дитячого садочка та навколишні споруди.

На місці працюють екстрені служби та ліквідовують наслідки атаки.

👉 Нагадаємо, цієї ночі росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку по Україні, під час якої під ударами опинилися цивільні об’єкти та енергетична інфраструктура. Найбільше постраждалих — у Києві, де діють аварійні відключення електроенергії.