Дрон рф атакував судно в порту Чорноморськ

Окупаційні російські війська здійснили чергову атаку на судно за допомогою ударного безпілотника. Під час удару в порту Чорноморськ Одеської області було пошкоджено цивільне судно під прапором Панами. Про це 4 березня повідомила Адміністрація морських портів України.

За офіційною інформацією, унаслідок удару російського дрона пошкодження отримало судно, яке перевозило кукурудзу українським морським коридором.

На момент атаки корабель саме виходив із порту Чорноморськ.

☝️ У результаті атаки на судно серед членів екіпажу є постраждалі. Їм надали необхідну медичну допомогу. Інші деталі інциденту наразі уточнюються.

Нагадаємо, що цього ж дня російські війська вже здійснювали ракетний удар по південній частині Одеської області. За попередніми даними, внаслідок тієї атаки постраждали щонайменше четверо людей.

Крім того, раніше через російські обстріли на території Одеської області було пошкоджено портові резервуари.

👉 Також нагадаємо, впродовж минулої доби на фронті зафіксовано 118 бойових зіткнень. Противник завдав трьох ракетних ударів із застосуванням трьох ракет, 85 авіаційних ударів, скинув 238 керованих авіабомб.