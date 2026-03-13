ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

Дрон рф атакував рейсовий автобус на Харківщині

Денис Молотов
Удар по автобусу на Харківщині стався вранці 13 березня у Куп’янському районі. Безпілотник російських окупантів атакував рейсовий автобус, унаслідок чого одна людина загинула, ще четверо отримали поранення. Про це повідомив начальник Куп’янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич у Facebook.

📢 «9:15, дорога біля с. Нова Олександрівка, Великобурлуцька громада, відбувся обстріл із застосуванням БпЛА (попередньо Ланцет), влучання в рейсовий автобус Харків – Великий Бурлук, за оперативною інформацією загинула одна та постраждали ще чотири цивільні особи», – йдеться у повідомленні.

Інцидент стався на дорозі поблизу села Нова Олександрівка Великобурлуцької громади. За попередніми даними, російські військові застосували ударний безпілотник типу «Ланцет».

У пресслужбі Харківської обласної військової адміністрації повідомили, що всіх чотирьох постраждалих госпіталізовано, їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

📢 «44-річну жінку, 53-річну жінку та 59-річну жінку з вибуховими пораненнями госпіталізовано до лікарні. Також госпіталізовано й 70-річного чоловіка», – зазначили в пресслужбі. Медики надають постраждалим необхідну допомогу.

☝️ Нагадаємо, два дні тому російський безпілотник атакував маршрутний автобус у Херсоні. Тоді внаслідок удару поранення отримали 20 людей, серед них був підліток.

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип