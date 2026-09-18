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Дрон атакував поїзд на Харківщині 18 вересня, є жертви

Денис Молотов
Денис Молотов
Дрон атакував поїзд на Харківщині 18 вересня, є жертви
Фото: наслідки російського удару по цивільній залізничній інфраструктурі на Харківщині / Харківська ОВА / 18.09.2026

Уранці 18 вересня російський безпілотник атакував електропоїзд у Нововодолазькій громаді Харківської області. За уточненими даними Харківської обласної прокуратури, загинув 30-річний чоловік, ще восьмеро людей постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Раніше начальник Харківської ОВА зазначав про сімох постраждалих та вказував, що загиблому було 40 років. Згодом прокуратура уточнила його вік і кількість людей, які потребували допомоги.

У постраждалих діагностували опіки, забої та поранення. Медики надають їм необхідну допомогу, а профільні служби працюють над усуненням наслідків обстрілу.

Голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський у першому повідомленні про атаку говорив про двох серйозно травмованих пасажирів.

Атаки на пасажирські поїзди тривають

17 вересня медіа також повідомляли про російську атаку під час нічного рейсу поїзда Одеса — Дніпро. За інформацією «Главкома» з посиланням на місцеві ЗМІ, після удару на залізничній ділянці виникла пожежа. Пасажирів встигли вивезти із зони небезпеки.

Ще одна атака сталася 16 вересня: російські війська вдарили по пасажирському поїзду №122 Київ — Миколаїв. Завчасне попередження моніторингової команди «Укрзалізниці» дозволило евакуювати пасажирів, локомотивну та поїзну бригади. Унаслідок того удару люди не постраждали.

Вранці 13 вересня російський дрон влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ — Варшава на Волині. Удар стався за два кілометри від кордону з Польщею. Загиблих і травмованих серед пасажирів та залізничників немає.

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