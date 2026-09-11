Переговори у Стамбулі: у Туреччині закликали відновити діалог

Речник керівної Партії справедливості та розвитку Туреччини Омер Челік закликав якнайшвидше завершити війну росії проти України. Він запропонував повернутися до переговорів між Києвом і москвою у Стамбулі. Заява пролунала на пресконференції 10 вересня, повідомляє Daily Sabah.

За оцінкою речника партії, війна перетворилася на тривале протистояння на виснаження. Він зазначив, що жодна зі сторін не досягла результату, здатного докорінно змінити її перебіг.

Челік також заявив, що тактичні здобутки супроводжуються значними втратами з обох боків. Серед наслідків продовження бойових дій він насамперед назвав загибель людей.

📢 «Цей цикл має закінчитися якомога швидше, і в Стамбулі має бути організовано переговори, щоб нарешті можна було дійти згоди», — сказав Челік.

Окремо він висловив занепокоєння можливим поширенням війни на ширший регіон. Речник згадав дискусії в НАТО та Європейському Союзі, а також можливе застосування дедалі досконалішого озброєння.

Заява про атаки на судна в Чорному морі

Челік заявив про загрози цивільному судноплавству та засудив атаки на судна під управлінням турецьких операторів.

За його твердженням, від початку війни росія атакувала вісім таких суден, а Україна — 35. Ці цифри наведені й в офіційному повідомленні партії.

У заяві йдеться саме про судна під турецьким управлінням. Їхню належність до турецького прапора Челік не уточнював.

За словами речника, Анкара продовжує стежити за ситуацією та передавати свої застереження на найвищому рівні. Конкретної дати нових переговорів або погодженого складу учасників він не назвав.

👉 Також нагадаємо, що Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у п’ятницю, 11 вересня, прибув до Києва.