У Києві відзначили спортсменів і тренерів Луганщини та вшанували загиблих Захисників

У Києві відбулися урочистості до Дня фізичної культури та спорту, на яких зібралися спортсмени й тренери Луганщини. Учасникам вручили обласні та олімпійські відзнаки за професійні здобутки, підготовку спортсменів і внесок у розвиток спортивного руху. Окрему частину заходу присвятили пам’яті представників спортивної спільноти, які загинули, захищаючи Україну. Про захід повідомила Луганська обласна державна адміністрація.

Присутні вшанували хвилиною мовчання Темура Юлдашева, Олександра Пелешенка, Андрія Ширшикова, Андрія Лифаря, Максима Тарануху та Олександра Дроздецького. Кожен із них у різні роки представляв спортивну Луганщину та Україну. Разом із ними згадали всіх полеглих Захисників і Захисниць.

Звертаючись до учасників, голова Луганської ОДА Олексій Харченко наголосив на необхідності зберегти спортивні надбання регіону, які формувалися протягом багатьох років. Попри окупацію та руйнування інфраструктури, тренери продовжують готувати молодь, а спортсмени — представляти область і державу на змаганнях.

📢 «Ворог захопив більшу частину області та зруйнував спортивні об’єкти. Але ми маємо професійну тренерську школу, спортсменів високого класу, виховуємо молодь. Всі вони продовжують працювати навіть у надзвичайно складних умовах війни. Спортсмени Луганщини виступають на змаганнях усіх рівнів, входять до складу національних збірних України, здобувають чемпіонські титули та призові місця, встановлюють особисті рекорди», – зазначив він. – «У свою чергу, обласна влада знаходить можливість підтримувати спортивну сферу, аби спортсмени і тренери мали можливість брати участь у змаганнях та продовжувати професійну діяльність».

До урочистостей долучився президент Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. Олексій Харченко подякував йому за особистий внесок у розвиток олімпійського руху, допомогу спортсменам Луганщини, популяризацію олімпійських цінностей та підтримку українського спорту.

З вітаннями також виступили заступниця голови Луганської ОДА Катерина Безгинська, директор обласного Департаменту освіти, культури, молоді та спорту Олексій Бльоскін і голова Луганського обласного відділення НОК України Віктор Острєцов.

Кому вручили обласні та олімпійські відзнаки

Почесну відзнаку голови Ради оборони Луганської області «За заслуги перед Луганщиною» отримали Тамара Токмачова та Тарас Губаренко.

Тамара Токмачова — заслужений працівник фізичної культури і спорту України, заслужений тренер України зі стрибків у воду. Вона працює тренеркою-викладачкою зі стрибків у воду Луганської обласної школи вищої спортивної майстерності та продовжує підготовку спортсменів.

Тарас Губаренко — заслужений майстер спорту України з кікбоксингу WKA, учасник бойових дій і майор поліції. Під час урочистостей його також відзначили нагородою «За заслуги перед Луганщиною».

Крім того, чотирьох людей нагородили Почесною грамотою Луганської обласної державної адміністрації. Ще сімом – вручили Листи подяки ОДА.

Дружині загиблого Героя України Олександра Дроздецького передали почесний знак «Янголам спорту присвячується». НОК запровадив цю відзнаку для вшанування пам’яті працівників сфери фізичної культури та спорту, які загинули у боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про призначення нагороди йдеться на офіційному сайті НОК України.

За внесок у розвиток олімпійського руху грамотами Національного олімпійського комітету України нагородили Олега Мирошника та Олега Клименчукова.

Подяки НОК України отримали Кристіна Панчішко, Сергій Плуталов, Михайло Глоба, Олег Столяревський та Юрій Щербина. Також цією відзнакою відзначили колектив громадської організації «Дайверський клуб «Катран».

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