До України прибув спікер польського Сейму

До Києва з офіційним візитом прибув маршалок Сейму Польщі Влодзімєж Чажастий. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook у понеділок, 23 лютого.

За словами спікера українського парламенту, це перший візит Чажастого до столиці України та важливий символ зміцнення українсько-польського діалогу.

📢 «Попереду — зустрічі та змістовні розмови», — анонсував Стефанчук, опублікувавши фото зустрічі на столичному залізничному вокзалі.

Раніше Чажастий заявляв, що росія веде цілеспрямовані антиукраїнські інформаційні кампанії у польському інтернет-просторі, зокрема в соціальних мережах. Він закликав громадян зберігати здоровий глузд під час оцінювання онлайн-контенту.

1 з 3

👉 Також нагадаємо, що Міністерство закордонних справ Польщі закликало своїх громадян залишити територію росії через війну проти України та погіршення безпекової ситуації. У відомстві наголосили на необхідності утриматися від поїздок до рф без нагальної потреби.