До Овального кабінету в Білому домі повернулась кнопка виклику «дієтична кола»

Дональд Трамп знову встановив у своєму робочому Овальному кабінеті в Білому домі кнопку виклику для подачі “Дієтичної коли”. Про це повідомило видання The Washington Post.

Ця кнопка була вперше встановлена під час попереднього президентського терміну Трампа. За інформацією The Hill, тоді він випивав до 12 банок дієтичної коли щодня. У свою чергу, журналіст видання Time Том Ньютон Данн у 2019 році писав у соцмережах, що під час інтерв’ю Трамп натиснув на кнопку, і дворецький негайно приніс дієтичну колу на срібній таці. У 2021 році цю кнопку прибрав президент Джо Байден.

President Biden has removed the Diet Coke button. When @ShippersUnbound and I interviewed Donald Trump in 2019, we became fascinated by what the little red button did. Eventually Trump pressed it, and a butler swiftly brought in a Diet Coke on a silver platter. It’s gone now. pic.twitter.com/rFzhPaHYjk — Tom Newton Dunn (@tnewtondunn) January 21, 2021

Крім того, Трамп повернув до Овального кабінету бюст Вінстона Черчилля — відомого прем’єр-міністра Великої Британії. Цей предмет декору, як і під час його першої каденції, знову займає своє місце біля каміна.

🚨 WSJ: The Diet Coke Button is BACK 🔥 pic.twitter.com/nq36FwjKKu — johnny maga (@_johnnymaga) January 20, 2025

Цікаво, що під час інавгурації Трампа в понеділок, 20 січня, кантрі-співачка Керрі Андервуд виконувала America the Beautiful акапельно через технічні несправності апаратури.

☝️ Також нагадаємо, що у зв’язку з вагомим внеском Мексиканської затоки в економіку Сполучених Штатів, Трамп «розпорядився офіційно перейменувати її в Американську затоку». Щодо найвищої вершини країни, то Трамп видав указ повернути їй назву Мак-Кінлі. Ця гора, розташована на Алясці, була перейменована Бараком Обамою у 2015 році на Деналі. Зроблено це було “на знак поваги, та аби вшанувати корінні народи регіону”.