З’явились подробиці мирного плану у нових переговорах – ЗМІ

Українська сторона розраховує добитися офіційного міжнародного невизнання Криму російською територією. Про це свідчать деталі нового переговорного формату, який обговорюється за участю США. Витяг із відповідного документа оприлюднила британська газета The Telegraph.

📢 «В основі вимог лежить наполеглива вимога про те, щоб Крим – українська земля, анексована військами володимира путіна 2014 року – офіційно не визнавався російською територією», — йдеться у публікації.

📄 Документ містить п’ять пунктів. Перші два положення наголошують, що будь-яка потенційна мирна угода має базуватися на нормах міжнародного права, а не передбачати капітуляцію. У цьому контексті також лунає застереження щодо можливого вторгнення Китаю на Тайвань — на тлі відсутності реакції світу на дії рф.

Також у перших пунктах підкреслюється: надання Україні чітких гарантій безпеки є критично важливим, особливо якщо мова йде про будь-яку форму тимчасових поступок територіями на користь росії.

📄 «Пункт третій – це спроба повернути контроль над переговорами у Трампа та повернути Україну в центр мирного процесу», — зазначають журналісти британського видання.

📄 Четверта частина документа становить окреме застереження як для США, так і для Альянсу: передача контролю над Кримом росії означає не лише загрозу для України, а й потенційну небезпеку для країн НАТО у регіоні Чорного моря — Туреччини, Румунії та Болгарії.

📄 Завершальний п’ятий пункт недвозначно фіксує вимогу, згідно з якою росія не повинна мати жодного впливу на формування чисельності Збройних сил України або обмеження потенціалу її оборонної промисловості.

📌 Напередодні шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що США представили своє бачення стратегії щодо тимчасово окупованих територій. Зокрема, це стало предметом обговорення під час перемовин у Лондоні. Водночас він уточнив: остаточна редакція документа наразі перебуває на розгляді у президента США Дональда Трампа.

☝️ Раніше низка медіа повідомила про запропонований Вашингтоном односторінковий проєкт домовленостей. Він, нібито, був переданий українським представникам минулого тижня в Парижі. Серед умов фігурує можливе офіційне визнання контролю рф над Кримом, а також низка інших компромісних позицій.

Також раніше стало відомо, що Спецпредставник США Стів Віткофф вдруге за квітень прибув до москви, щоб провести переговори з російським диктатором володимиром путіним.