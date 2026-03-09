ГОЛОВНАВСІ НОВИНИКОРДОН
Чоловік перетнув кордон України з Румунією на власному літаку

Денис Молотов
Чоловік перетнув кордон України з Румунією на власному літаку 01
Фото з відкритих джерел / 09.03.2026

В Румунії затримано українця, який незаконно перетнув державний кордон на легкомоторному літаку. Інцидент стався вранці 8 березня у населеному пункті Фретауцій-Вікі, що у повіті Сучава, повідомляє Digi24.

📢 31-річний громадянин України приземлив свій літак на полі, розташованому на околиці населеного пункту.

На місце події виїхали співробітники прикордонної поліції та екіпажі місцевої поліції. Чоловіка було доставлено до штаб-квартири Сектору прикордонної поліції Вікову-де-Сус для подальшого розслідування.

Проти українця порушено кримінальну справу за статтями про незаконний перетин державного кордону та пілотування повітряного судна без сертифікаційних документів.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україні десятки громадян України незаконно перетинали кордон з Румунією, часто наражаючи своє життя на небезпеку в гірських районах.

📌 Нагадаємо деякі інциденти:
  • У січні водій Range Rover наїхав на прикордонника під час спроби прориву кордону разом із шістьма пасажирами.
  • Двоє братів з Хмельниччини намагалися перетнути кордон із Молдовою через Дністер, їх затримали прикордонники.
  • На пункті пропуску «Ужгород» у Закарпатській області водій міжнародного рейсу залишив автобус із пасажирами та втік у напрямку Словаччини.
