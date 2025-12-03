Чехія згортає проєкт модернізації танків T-72 для України

Міноборони Чехії ухвалило рішення повністю згорнути модернізацію T-72M4 CZ, яка передбачала оновлення кількох десятків танків для подальшої передачі Україні. Про це повідомило видання Novinky, підкреслюючи, що причина — відсутність гарантій їхнього належного функціонування в бойових умовах.

Проєкт модернізації, що стосувався близько тридцяти танків модифікації Т-72М4 CZ, був ухвалений задовго до початку повномасштабного вторгнення росії.

Після старту програми закупівлі танків Leopard у Німеччини чеський уряд розглядав можливість скоротити обсяг модернізаційних робіт до мінімально необхідних, аби техніку можна було оперативно довести до придатного стану та передати Україні.

☝️ Однак, під час останніх випробувань виявилися суттєві технічні проблеми, головним чином — із точністю стрільби. У Міноборони Чехії пояснили, що

«проблеми спричинила помилковість вибраних електронних компонентів системи управління вогнем, які не були предметом оцінки. Ремонт цих компонентів технічно неможливий, що підтвердив і їхній італійський виробник».

У зв’язку з цим відомство рекомендувало повністю припинити угоду з державним підприємством VOP CZ, яке відповідало за модернізацію T-72M4 CZ, та здійснити відшкодування витрат після проведення аудиту.

Попри провал проєкту, Чехія продовжує підтримувати Україну оборонною допомогою. Раніше країна передала українським прикордонникам нову техніку, включно з самохідною артилерійською установкою DITA та боєприпасами.

👉 Також нагадаємо, що новий пакет підтримки України у розмірі 500 мільйонів доларів спільно підготували Німеччина, Польща та Норвегія.