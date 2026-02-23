Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США

Керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов заявив, що переговорний процес із росією наближається до моменту ухвалення ключових рішень. Про це він повідомив під час Justice Conference, передає РБК-Україна у понеділок, 23 лютого.

За словами Буданова, російська агресія не припиниться сама собою, а перед сторонами фактично стоїть лише два варіанти розвитку подій — досягнення справедливого миру або ризик повернення війни у ще більш масштабній формі.

Він наголосив, що Україна зосереджена на мирних переговорах, які мають не просто зупинити бойові дії, а й гарантувати безпеку громадян від повторення агресії. На його переконання, мир без відповідальності для агресора означатиме лише паузу у війні.

📢 «Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе», — наголосив керівник ОП.

Він також повідомив, що новий раунд переговорів за участі США може відбутися вже цього тижня. Попередньо зустріч планують орієнтовно на 26 лютого, однак остаточна дата ще узгоджується.

📢 «Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок», — пояснив він.

Окремо Буданов зазначив, що можливу зустріч президентів України та рф обговорювали, проте відповіді від російської сторони поки не отримано.

За його словами, Україна поступово наближається до результату завдяки дипломатичній роботі та підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, під час мирних переговорів 17–18 лютого у Женеві українська делегація назвала неприйнятною ідею створення спільної цивільної адміністрації з росією для управління окупованими територіями. Водночас москва продовжує наполягати на передачі їй Донецької області як умови завершення бойових дій.

👉 Також повідомлялось, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню з росією, оскільки глава кремля володимир путін не має наміру завершувати війну.