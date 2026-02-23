Понеділок, 23 Лютого, 2026
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США

Денис Молотов
Буданов повідомив про нову зустріч з росіянами за участі США
Фото з відкритих джерел: Кирило Буданов, керівник офісу президента України (ОПУ) / 23.02.2026

Керівник Офісу президента (ОП) Кирило Буданов заявив, що переговорний процес із росією наближається до моменту ухвалення ключових рішень. Про це він повідомив під час Justice Conference, передає РБК-Україна у понеділок, 23 лютого.

За словами Буданова, російська агресія не припиниться сама собою, а перед сторонами фактично стоїть лише два варіанти розвитку подій — досягнення справедливого миру або ризик повернення війни у ще більш масштабній формі.

Він наголосив, що Україна зосереджена на мирних переговорах, які мають не просто зупинити бойові дії, а й гарантувати безпеку громадян від повторення агресії. На його переконання, мир без відповідальності для агресора означатиме лише паузу у війні.

📢 «Не секрет, перемовини йдуть непросто. Але ми точно рухаємось вперед і підходимо до моменту, коли всім сторонам потрібно буде приймати остаточні рішення: продовжувати цю війну або переходити в мир. Сподіваюсь, що справедливість все ж таки переможе», — наголосив керівник ОП.

Він також повідомив, що новий раунд переговорів за участі США може відбутися вже цього тижня. Попередньо зустріч планують орієнтовно на 26 лютого, однак остаточна дата ще узгоджується.

📢 «Мені здається, це вже було офіційно сказано, що в районі 27-го плюс-мінус день, два. Тому 26-те повністю сюди попадає в цей проміжок»,пояснив він.

Окремо Буданов зазначив, що можливу зустріч президентів України та рф обговорювали, проте відповіді від російської сторони поки не отримано.

За його словами, Україна поступово наближається до результату завдяки дипломатичній роботі та підтримці міжнародних партнерів.

Нагадаємо, під час мирних переговорів 17–18 лютого у Женеві українська делегація назвала неприйнятною ідею створення спільної цивільної адміністрації з росією для управління окупованими територіями. Водночас москва продовжує наполягати на передачі їй Донецької області як умови завершення бойових дій.

👉 Також повідомлялось, що Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню з росією, оскільки глава кремля володимир путін не має наміру завершувати війну.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

У Києві відбулася церемонія вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні

ВАЖЛИВО

Експорт китайських дронів до рф використовує новий маршрут через Таїланд – Bloomberg

ПОДІЇ

На фронті відбулося 182 бойових зіткнення, ворог запустив 1654 дрони-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

У Женеві стартував третій раунд переговорів Україна–США–рф

ВАЖЛИВО

Судитимуть посадовців окупаційних адміністрацій на Луганщині

КРИМІНАЛ

Пекін працює над ядерною зброєю нового покоління — CNN

ВАЖЛИВО

У Верховній Раді пояснили чому багато депутатів хворі

ВАЖЛИВО

Розвідка заявила про німецькі компоненти в російських дронах

ВІЙНА

Прем’єр Словаччини пригрозив відключенням електрики Україні

ВАЖЛИВО

В Луганську вибухи та пожежа на нафтобазі окупантів

ВАЖЛИВО

Єдиний в Україні виробник крупнокаліберних патронів зупинив роботу після обшуків. В Офісі Генпрокурора відреагували

ПОДІЇ

У Куп’янському районі дрон рф вдарив по евакуаційній групі поліції

ВАЖЛИВО

Угорщина не припинятиме постачання електроенергії Україні

ПОЛІТИКА

На фронті відбулось понад 200 бойових зіткнень, ворог запустив 3191 дрон-камікадзе – Генштаб

ВІЙНА

Понад 1,4 тис. африканців воюють на боці москви – розвідка

ПОДІЇ
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа. Ідентифікатор медіа - R40-06709

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"