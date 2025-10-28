Британія продасть Туреччині винищувачі Typhoon на 10,7 млрд доларів

Велика Британія та Туреччина офіційно підписали історичну угоду про продаж винищувачів Typhoon на суму 10,7 мільярда доларів. Про це повідомила пресслужба британського уряду в понеділок, 27 жовтня.

Підписання документа відбулося в межах першого офіційного візиту прем’єр-міністра Кіра Стармера до Анкари. З турецького боку угоду скріпив підписом президент Реджеп Тайїп Ердоган.

☝️ Угода передбачає продаж Туреччині 20 сучасних багатоцільових винищувачів Typhoon. Це — найбільший контракт такого типу, укладений Лондоном майже за два десятиліття.

📢 «Ця угода не лише поглиблює стратегічні зв’язки між нашими державами, а й зміцнює позиції британського авіапрому на світовому ринку», — йдеться в офіційній заяві уряду Великої Британії.

Згідно з умовами контракту, перші поставки винищувачів Typhoon очікуються у 2030 році. Угода також сприятиме збереженню близько 20 тисяч робочих місць у британських підприємствах оборонного сектору.

Винищувач Typhoon, відомий також під назвою Eurofighter, є спільним продуктом європейського авіаційного консорціуму, до якого входять Велика Британія, Німеччина, Іспанія та Італія.

Раніше, у липні цього року, обидві країни вже зробили крок до реалізації цієї співпраці, підписавши у Стамбулі меморандум про наміри щодо постачання винищувачів Typhoon.

Нова угода стала логічним продовженням стратегічного партнерства між Лондоном та Анкарою. Документ спрямований на зміцнення обороноздатності Туреччини та розширення присутності британських оборонних технологій у регіоні.

