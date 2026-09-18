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Бізнесу Луганщини представили концепцію «Фронт Сіті» та міжнародний досвід підтримки підприємців

Денис Молотов
Денис Молотов
Бізнесу Луганщини представили концепцію «Фронт Сіті» та міжнародний досвід підтримки підприємців 04
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Представники бізнесу Луганщини ознайомилися з дослідженням того, як різні країни підтримують підприємництво на територіях, охоплених бойовими діями. Під час зустрічі також обговорили концепцію законопроєкту «Фронт Сіті», який має запропонувати спеціальні умови для роботи бізнесу поблизу лінії фронту.

Захід провів заступник голови Луганської обласної державної адміністрації Олексій Смирнов. У центрі уваги були інструменти збереження економічної активності, відновлення підприємств і захисту інвестицій в умовах війни.

📢 «Йдеться про досвід інших країн у підтримці економіки, відновленні підприємництва та захисті інвестицій на територіях, охоплених бойовими діями. Це допоможе нам розглянути концепцію та норми законопроєкту, спрямованого на підтримку і адаптацію життя та бізнесу поблизу лінії фронту», — зазначив Олексій Смирнов.

Результати дослідження представив Борис Емельдеш — амбасадор Національної бізнес-коаліції мікро- та малого бізнесу. Роботу підготували за підтримки Центру міжнародного приватного підприємництва.

Дослідники проаналізували практики восьми держав: Анголи, Боснії і Герцеговини, Іраку, Італії, Ізраїлю, В’єтнаму, Колумбії та Шрі-Ланки. Основну увагу зосередили на практичних механізмах, які допомагають підприємствам продовжувати діяльність або відновлювати її після руйнувань.

Серед розглянутих інструментів — створення спеціальних економічних зон, страхування воєнних ризиків і фіскальні стимули для прифронтових територій. Цей досвід вивчають з огляду на можливість його застосування для збереження життєздатності української економіки.

Матеріали дослідження доступні у 👉 презентації міжнародного досвіду підтримки бізнесу.

💡 Що пропонує концепція «Фронт Сіті»

Основні положення проєкту Закону України «Про державну підтримку прифронтових територій» представив Богдан Мосунов — голова Ради підприємців при Сумській обласній державній адміністрації та громадської організації «Бізнес Асоціація «4БІЗНЕС».

Він розповів про мету документа, його ключові норми, а також запропоновані форми й види державної підтримки. Вони мають створити умови для запровадження спеціального правового режиму «Фронт Сіті». Ознайомитися з напрацюваннями можна у 👉 презентації законодавчої ініціативи.

Концепція передбачає особливий економічний і правовий режим для підприємств, які працюють на прифронтових територіях. Її обговорюють профільні міністерства, народні депутати, інші посадовці, бізнес-асоціації та підприємці. На етапі обговорення йдеться про запропоновані механізми підтримки, а не про вже доступні пільги.

За 👉 інформацією Національної платформи малого та середнього бізнесу, ініціатива спрямована на формування системної підтримки підприємництва та економічної стійкості прифронтових громад.

Після презентацій учасники зустрічі перейшли до обговорення концепції та положень документа. До дискусії долучилися посадовці, представники комерційного сектору й громадських організацій.

📌 Також нагадаємо, що приблизно 200 підприємств долучилися до ініціативи зі створення мапи релокації бізнесу Сходу України. Розробку інтерактивного ресурсу обговорили 10 вересня під час онлайн-зустрічі з представниками бізнесу Луганщини.

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