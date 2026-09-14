Повідомлено про підозру десятьом представникам окупаційних «рад» на Луганщині

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру десятьом особам, які увійшли до незаконних органів влади на окупованій Луганщині. За даними слідства, вони сприяють підпорядкуванню захоплених громад росії та агітують за кремлівську партію «єдіная россія». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

Фігуранти стали представниками окупаційних «рад» після організованих агресором псевдовиборів. Слідчі документують їхню участь у роботі незаконних органів та діяльність на підтримку окупаційної влади.

Серед підозрюваних — керівники окупаційних структур і директорка школи

Двоє фігурантів очолюють незаконні «ради» в Кадіївці та Голубівці. За інформацією СБУ, обидва почали співпрацювати з окупантами ще до повномасштабного вторгнення.

Представник окупаційної влади Кадіївки, яку загарбники називають Стахановим, співпрацює з ворогом із 2014 року. Раніше він керував «відділом правової роботи» місцевої окупаційної адміністрації та брав участь у діяльності руху «мир Луганщині».

Очільник незаконної «ради» Голубівки, яку окупанти називають Кіровськом, раніше керував підприємством житлово-комунального господарства на захопленій території.

Ще один підозрюваний став «депутатом» у Брянці. До цього він очолював так зване «міністерство охорони здоров’я лнр».

Серед фігурантів також є директорка школи, яка входить до окупаційної «ради Новоайдарського муніципального округу». За даними слідства, вона перевела навчання на російські стандарти. Зі шкільної програми вилучили українську мову, літературу та історію.

Крім того, підозри отримали шестеро представників незаконних «рад» в Антрациті, Кадіївці, Кремінній, Марківці та Станиці Луганській.

⚖️Що інкримінують фігурантам

За повідомленням СБУ, всі десятеро представляють партію «єдіная россія». Слідство вважає, що вони забезпечують політичну й економічну «інтеграцію» окупованих громад до рф. Також їм закидають активну агітацію перед російськими «виборами» до держдуми.

Усім фігурантам заочно повідомили про підозру за частиною п’ятою статті 111-1 Кримінального кодексу України — колабораційна діяльність.

Ця норма передбачає від п’яти до десяти років позбавлення волі. Додаткове покарання — заборона обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років. Суд також може призначити конфіскацію майна. Така санкція наведена в роз’ясненні на порталі «Судова влада України».

Оперативні та слідчі заходи проводять співробітники ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснює Луганська обласна прокуратура.

👉 Також нагадаємо, що СБУ затримала на Полтавщині власника кількох торговельних і транспортних компаній із Сіверськодонецька. За даними слідства, його підприємства сплачували податки до бюджету рф та передавали майно російським військовим.