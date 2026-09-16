Громади Луганщини готують інвестиційні плани на тлі скорочення місцевих податків

Влада Луганщини оновлює стратегії розвитку та створює інвестиційні ради, щоб підготувати громади до роботи після деокупації. Водночас фінансові можливості територій суттєво звужуються: у 2025 році надходження місцевих податків і зборів були у 36,5 раза меншими, ніж у довоєнному 2021-му.

Питання публічних інвестицій та фінансової спроможності громад обговорили 16 вересня на виїзній стратегічній сесії в межах ініціативи Living Lab Офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Захід об’єднав представників громад, органів влади та експертного середовища Луганщини, Донеччини й Запоріжжя. Про роботу над інвестиційними інструментами та стратегіями повідомила Луганська ОДА.

Заступниця голови облдержадміністрації Катерина Безгинська подякувала Офісу Конгресу за можливість обговорити ці питання у форматі спільної сесії. Вона окремо відзначила важливість участі представників сходу та півдня України, які працюють в умовах війни й тимчасової окупації територій.

Основну увагу посадовиця приділила обмеженням, із якими стикаються органи влади Луганської області. Через окупацію та бойові дії застосувати стандартні нормативні інструменти на практиці часто складно: вони не завжди враховують обставини, у яких опинилися громади регіону.

Водночас за її словами, робота над майбутнім відновленням має тривати вже зараз. Період окупації необхідно використати для підготовки документів, накопичення знань та вироблення рішень, які можна буде застосовувати після звільнення територій.

📢 «Тож, наша мета на цій сесії – сформувати практичний маршрут для громад та виробити гнучкі підходи до планування, які враховуватимуть виклики окупації та будуть готові до застосування одразу після деокупації території», – підсумувала Катерина Безгинська.

Які громади вже підготували стратегії та як змінилися їхні доходи

Одним із напрямів підготовки стало оновлення стратегічних документів. У 2026 році Стратегію розвитку Луганської області на 2021–2027 роки виклали в новій редакції та узгодили з оновленою Державною стратегією регіонального розвитку.

На рівні громад ця робота просувається з різною швидкістю. Затверджені або оновлені стратегії вже мають сім громад: Айдарська, Мілівська, Нижньодуванська, Чмирівська, Попаснянська, Сіверськодонецька та Старобільська.

Ще п’ять громад — Біловодська, Білокуракинська, Кремінська, Лисичанська та Шульгинська — перебувають на завершальному етапі розроблення. Їхні проєкти стратегій проходять громадське обговорення та стратегічну екологічну оцінку. В інших громадах області підготовка таких документів лише розпочинається.

Окремі кроки вже зробила Сіверськодонецька громада: вона затвердила стратегію публічних інвестицій і внесла перші проєкти до екосистеми DREAM.

Під час сесії також представили перебіг реформи управління публічними інвестиціями в області. Вона передбачає послідовну роботу з проєктами: визначення пріоритетів, підготовку пропозицій, їх оцінювання та відбір, а надалі — моніторинг реалізації. Такий підхід пов’язує стратегічне планування з бюджетними можливостями. Цю логіку реформи пояснює й офіційний портал DREAM.

Для області основним документом у цій системі є середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій. Його щороку формує обласна адміністрація на підставі пропозицій своїх структурних підрозділів. Роботу з інвестиційними проєктами ведуть у DREAM.

Нагадаємо

Обласну інвестиційну раду створили ще в жовтні 2025 року. На місцевому рівні такі ради наразі діють у семи із 26 громад Луганщини. Надалі цей процес планують поширити на всі військові адміністрації області.

Паралельно громади стикаються зі значним скороченням надходжень. За наведеними під час сесії даними, місцеві податки та збори залишаються другим за обсягом джерелом наповнення дохідної частини місцевих бюджетів області. Тому зменшення цих надходжень безпосередньо позначається на фінансовій спроможності територій.

У 2025 році надходження місцевих податків і зборів скоротилися у 2,6 раза порівняно з 2024-м. Відносно показника 2023 року вони зменшилися майже вчетверо, а порівняно з 2022-м — у 11,8 раза.

Найбільший розрив зафіксували щодо довоєнного 2021 року: надходження у 2025-му були нижчими у 36,5 раза. Ці показники стосуються саме місцевих податків і зборів, а не всього обсягу доходів бюджетів громад.