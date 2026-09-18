Литва підтвердила наявність розвідданих про російські гібридні атаки

Литва має ту саму розвідувальну інформацію щодо загрози російських гібридних атак, що й інші держави регіону та союзники. Про це заявив міністр закордонних справ Кястутіс Будріс, коментуючи попередження прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска. Його слова передає Delfi.

📢 «Хочу всіх запевнити, що Литва має ту саму розвідувальну інформацію, що й інші країни регіону та країни, які розмістили тут свої сили», — сказав Будріс.

Раніше Туск повідомив у польському парламенті, що, за оцінками розвідки, росія може готувати «гібридні удари» із застосуванням безпілотників і ракет проти держав, які підтримують Україну. Серед потенційних цілей таких провокацій він назвав Польщу.

За словами польського прем’єра, москва може намагатися видати ці інциденти за випадковість, щоб уникнути відповіді союзників.

Союзники обговорюють ризик операції під чужим прапором

Будріс розповів, що звіряв оцінки загрози під час розмов із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, його заступником та військовими керівниками європейських країн. Міністр прагнув з’ясувати, чи однаково партнери розуміють отримані дані.

📢 «Я хотів переконатися, що ми говоримо про одне й те саме. Виявляється – так», — зазначив литовський міністр.

За його словами, предметом обговорення була можлива операція росії під чужим прапором. Публічні попередження союзників, пояснив Будріс, мають стримати москву від провокацій і продемонструвати, що такі дії не залишаться без реакції.

📢 «Мета – попередити росію, щоб вона не намагалася щось робити в надії, що це не задіє 5 статтю і не викличе ескалацію», — сказав він.

Водночас глава литовського МЗС наголосив: держави регіону вже мають досвід виявлення та припинення подібних операцій. Їм також вдавалося встановлювати як безпосередніх виконавців, так і замовників.

На цьому тлі прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо висловив небажання залучати свою країну до військового конфлікту в межах застосування статті 5 Північноатлантичного договору. Він заявив, що як очільник уряду робитиме все, аби Словаччина не була втягнута у війну.