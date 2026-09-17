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Працівники Луганської ОДА пройшли семінар із кібергігієни

Денис Молотов
Денис Молотов
Працівники Луганської ОДА пройшли семінар із кібергігієни 06
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Керівництво та працівники Луганської обласної державної адміністрації долучилися до пілотного семінару, присвяченого безпечній роботі в цифровому середовищі. Учасники розбирали способи розпізнавання кіберзагроз і захисту інформації, з якою щодня працюють державні службовці. Про проведення навчання повідомила Луганська ОДА.

Захід організували під час підготовки до Місячника кібергігієни, запланованого на жовтень 2026 року. Ініціатором його проведення є Національний координаційний центр кібербезпеки при Раді національної безпеки і оборони України.

Заняття для представників обласної адміністрації провели фахівці Управління Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у Дніпропетровській області.

Працівники Луганської ОДА пройшли семінар із кібергігієни 07
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).
Які навички опрацьовували під час навчання

Практичну частину семінару присвятили загрозам, із якими працівники можуть зіткнутися під час користування електронною поштою, онлайн-сервісами та інформаційними ресурсами. Зокрема, учасники розглянули, як виявляти фішингові повідомлення й уникати переходів за небезпечними посиланнями.

Ще однією темою стало дотримання протоколів безпеки під час роботи з інформаційними системами. Фахівці пояснили правила використання двофакторної автентифікації та інших інструментів, які допомагають захищати облікові записи від стороннього доступу.

Такі підходи відповідають і рекомендаціям Кіберполіції: перед введенням облікових даних слід уважно перевіряти адресу сайту, а для захисту акаунтів — налаштовувати двофакторну автентифікацію всюди, де це можливо.

Окремо під час заняття йшлося про повсякденні цифрові звички. Дотримання базових правил кібергігієни необхідне для збереження як персональних даних працівників, так і службової інформації установи.

Після завершення семінару учасники виконали підсумковий тест, щоб перевірити засвоєні знання. В обласній адміністрації наголошують, що такі навчання допомагають державним службовцям своєчасно розпізнавати кіберзагрози та безпечніше користуватися цифровими інструментами. В умовах повномасштабної війни ці навички мають особливе значення для повсякденної роботи органів влади.

👉 Також нагадаємо, що влада Луганщини оновлює стратегії розвитку та створює інвестиційні ради, щоб підготувати громади до роботи після деокупації.

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