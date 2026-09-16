Після удару по залізниці на Миколаївщині автобусами перевезли понад 650 пасажирів

На Миколаївщині 16 вересня організували автобусні перевезення для понад 650 пасажирів, чиї поїздки ускладнив російський обстріл залізниці. Допомогу отримали люди, які прямували до Миколаєва з Києва та Львова, а також пасажири, що мали вирушити з міста у зворотних напрямках. Про це повідомив виконувач обов’язків начальника Миколаївської обласної військової адміністрації (ОВА) Георгій Решетілов.

Ворожа атака вивела з ладу локомотив поїзда №121/122 Київ — Миколаїв. Наслідки обстрілу вплинули й на рух іншого рейсу — №109/110 Львів — Миколаїв: він вимушено зупинився на одній зі станцій області.

📢 «Внаслідок ворожого обстрілу, який вивів з ладу локомотив Укрзалізниці (потяг №121/122), поїзд Львів – Миколаїв (№109/110) був змушений зупинитися на одній зі станцій області та не може продовжити рух до Миколаєва», — пояснив посадовець у першому повідомленні.

Для пасажирів зупиненого поїзда підготували альтернативний транспорт, щоб вони могли продовжити шлях, не очікуючи завершення відновлювальних робіт.

📢 «Щоб люди не чекали на відновлення руху, завчасно було організовано автобуси, якими пасажири зможуть дістатися Миколаєва. Залізничники працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури. Вдячний усім, хто долучився до організації логістики для пасажирів поїзда Львів – Миколаїв», — зазначив Решетілов.

Автобуси забезпечили сполучення в обох напрямках

Згодом очільник ОВА повідомив про результати організованих перевезень. Автобусами скористалися понад 650 людей — це загальна кількість пасажирів кількох рейсів до Миколаєва та з нього.

📢 «Сьогодні оперативно організували перевезення пасажирів одразу кількох поїздів до та з Миколаєва. Спільно з громадами та відповідними службами забезпечили автобусами пасажирів поїздів Київ – Миколаїв та Львів – Миколаїв, а також тих, хто мав вирушити поїздами у зворотному напрямку – з Миколаєва до Києва та Львова. Загалом автобусами перевезли понад 650 пасажирів», — повідомив він.

За словами посадовця, до організації перевезень долучилися громади, відповідні служби та водії. Їхня спільна робота дала змогу забезпечити подальші поїздки людей попри порушення залізничного руху.

📢 «Завдяки злагодженим діям люди змогли дістатися до Миколаєва та вчасно продовжити свої поїздки у зворотному напрямку. Дякую громадам, службам та водіям, які швидко включилися в роботу», — додав Решетілов.

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👉 Нагадаємо, вранці 16 вересня російський безпілотник атакував пасажирський поїзд №122 Київ — Миколаїв на ділянці між Новим Бугом та Баштанкою. Пасажирів, локомотивну та поїзну бригади завчасно евакуювали. Про відсутність постраждалих і організацію автобусних трансферів повідомила “Укрзалізниця”.