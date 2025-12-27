Субота, 27 Грудня, 2025
Білорусь отримала від рф нову партію винищувачів Су-30СМ2

Денис Молотов
Білорусь отримала від рф нову партію винищувачів Су-30СМ2 03
Фото: російські літаки Су-30СМ2 отримала Білорусь.

росія у 2025 році передала Білорусі третю партію винищувачів Су-30СМ2. Про це повідомило міністерство оборони Білорусі в офіційному Telegram-каналі.

Точну кількість переданих бойових літаків білоруська сторона не розкриває. Водночас у відкритому доступі з’явилися фотографії щонайменше двох винищувачів, імовірно зняті ще на території одного з російських аеропортів. За попередньою інформацією, йдеться про літаки з бортовими номерами «13» та «14».

Це вже третя поставка Су-30СМ2 для Білорусі у 2025 році.

📌 Перша пара винищувачів із червоними бортовими номерами «09» та «10» прибула на 61-шу винищувальну авіаційну базу в Барановичах у травні.
📌 Друга партія з літаками «11» та «12» була передана у серпні.

Нинішня поставка є частиною планового оновлення авіапарку військово-повітряних сил Білорусі. Раніше Мінськ уже отримав вісім винищувачів попередньої модифікації Су-30СМ, зібраних на Іркутському авіаційному заводі на росії.

👉 Нагадаємо, білоруський режим раніше розмістив на території країни російський ракетний комплекс «орєшнік», заявивши, що це є відповіддю на так звану «агресію Заходу».

Також шостий президент України Володимир Зеленський зазначав, що російські війська намагаються обходити українську систему протиповітряної оборони, зокрема використовуючи повітряний простір і територію Білорусі.

