Біля резиднції Трампа в Мар-а-Лаго вбили чоловіка

Агенти Секретної служби США ліквідували озброєного чоловіка, який намагався проникнути до маєтку президента США Дональд Трамп Мар-а-Лаго у Флориді. Про це повідомив телеканал Fox News у неділю, 22 лютого.

За даними спецслужби, інцидент стався близько 01:30 ночі за місцевим часом. Невідомий чоловік віком приблизно 20 років здійснив «несанкціоноване проникнення» на територію резиденції.

Зазначається, що його помітили біля північних воріт із предметом, схожим на рушницю, та каністрою з пальним. Після цього по ньому відкрили вогонь — унаслідок поранень чоловік помер.

Офіційні особи повідомили, що ніхто зі співробітників Секретної служби чи офісу шерифа округу Палм-Біч не постраждав. На момент інциденту на території маєтку не було осіб, які перебували під державною охороною.

Розслідування триває

📢 «ФБР, Секретна служба та офіс шерифа округу Палм-Біч проводять розслідування, зокрема встановлюють минуле чоловіка, його дії та можливий мотив, а також застосування сили», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп уже ставав ціллю нападників під час передвиборчої кампанії 2024 року. У липні 2024-го під час мітингу в Пенсильванії 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь із даху сусідньої будівлі — тоді Трамп отримав поранення вуха, а стрільця ліквідували.

Крім того, у вересні 2024 року на полі для гольфу у Флориді агенти Секретної служби затримали озброєного Раяна Веслі Раута. У лютому 2026 року суд засудив його до довічного ув’язнення.

