Безбар’єрність 2026: Луганщина долучається до нових державних проєктів

Керівництво Луганської області взяло участь у засіданні Ради безбар’єрності, під час якого обговорили реалізацію державної політики безбар’єрності у 2026 році. До роботи долучилися голова Луганської обласної державної адміністрації Олексій Харченко та його заступниця Наталія Романенко.

Засідання відбулося під головуванням Прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко. Також участь у заході взяли Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба та Перша леді України Олена Зеленська.

Основну увагу учасники зосередили на презентації нових ініціатив центральних органів виконавчої влади, запланованих до реалізації у 2026 році. Йдеться про комплексні проєкти, покликані посилити системний підхід до формування безбар’єрного середовища в Україні.

Серед флагманських напрямів – «Розвиток інституційної спроможності місцевого самоврядування в питаннях безбар’єрності», що має на меті підвищити ефективність громад у впровадженні доступних рішень на місцях. Важливим соціальним проєктом визначено «Маршрут дитини з інвалідністю», спрямований на створення зрозумілої та безперервної системи підтримки дітей та їхніх родин.

Окрему увагу приділено проєкту «КРОК: Комплексний розвиток, освіта і кар’єра», який покликаний забезпечити можливості для професійної реалізації, а також ініціативі «Безбар’єрні ветеранські простори», орієнтованій на створення доступних сервісів і середовища для ветеранів.

До переліку ініціатив також увійшли проєкт «Досвід має значення», що акцентує на залученні потенціалу людей старшого віку, пріоритетний проєкт «Інформація без бар’єрів», який передбачає доступність державних сервісів і комунікації, а також всеукраїнська освітньо-інформаційна кампанія «Держава без бар’єрів».

Запропоновані рішення спрямовані на практичне впровадження принципів безбар’єрності як на національному, так і на регіональному рівнях. Йдеться про формування доступного, інклюзивного та комфортного середовища, у якому кожна людина – незалежно від віку, стану здоров’я чи життєвих обставин – матиме можливість реалізувати свої права та потенціал.