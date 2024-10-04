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ОСВІТА

Учнів початкових класів буде забезпечено безоплатним харчуванням на 2024 рік

Денис Молотов
Денис Молотов
Учнів початкових класів буде забезпечено безоплатним харчуванням на 2024 рік

З жовтня 2024 року уряд розпочав забезпечувати всіх учнів початкових класів безоплатним одноразовим харчуванням. Про це повідомило Міністерство освіти України в п’ятницю, 4 жовтня.

Згідно з офіційними даними, на цей проєкт у державному бюджеті передбачено 2 мільярди гривень. Кошти, за ініціативою президента України, буде передано місцевим громадам у вигляді субвенції.

Ці кошти будуть розподілені відповідно до механізму, що гарантує однакові умови для організації харчування у всіх закладах загальної середньої освіти країни.

Раніше гарячі обіди були доступні лише для учнів пільгових категорій, а їхнє фінансування здійснювалося виключно коштом місцевих бюджетів.

Також варто зазначити, що раніше Міністерство освіти і науки України уклало угоду з Всесвітньою продовольчою програмою ООН. За цією угодою 30% вартості харчування для понад 160 тисяч учнів початкових класів у 16 регіонах України буде покрито в рамках підтримки реформи шкільного харчування.

👉 Нагадаємо, що у 2023 році уряд затвердив Стратегію реформування шкільного харчування на 2023-2027 роки. Вона передбачає системні зміни у забезпеченні харчуванням школярів.

📌 Також раніше було повідомлено, що Міністерство освіти і науки (МОН України) затвердило Рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів 5-9 класів шкіл відповідно до Державного стандарту базової середньої освіти.

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