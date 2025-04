Авіакатастрофа у Нью-Йорку: гелікоптер із туристами з Іспанії впав у Гудзон

Авіакатастрофа у Нью-Йорку сталася у четвер, 10 квітня, коли туристичний гелікоптер зазнав аварії та впав у річку Гудзон неподалік від Мангеттена. Як повідомляє Associated Press, внаслідок трагедії загинули всі шестеро людей, які перебували на борту.

Серед загиблих — пілот, двоє дорослих і троє дітей. Правоохоронці підтвердили, що всі пасажири були громадянами Іспанії та перебували у США як туристи.

Гелікоптер перебував у повітрі над Мангеттеном близько 15 хвилин перед падінням. Свідки катастрофи зняли момент падіння на відео: на кадрах видно, як гелікоптер падає у воду без хвостового гвинта та лопастей основного ротора. За попередніми оцінками, це могло свідчити про технічну несправність під час польоту.

🗽 За даними CNN, маршрут польоту вертольота пролягав над нижнім Мангеттеном із подальшим колом навколо Статуї Свободи. Після цього гелікоптер піднявся вгору по річці Гудзон до мосту Джорджа Вашингтона, а потім змінив курс на південь. Катастрофа сталася біля узбережжя штату Нью-Джерсі.

Six people were killed Thursday when a helicopter crashed into the Hudson River near Lower Manhattan, authorities told ABC News. https://t.co/uZkWVvuDIt pic.twitter.com/Iz92x4aVjj

— ABC News (@ABC) April 10, 2025