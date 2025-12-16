Атаки на енергетику: без світла понад 700 тисяч споживачів

У ніч на вівторок, 16 грудня, російські війська здійснили атаки на енергетичну інфраструктуру в кількох областях України, що призвело до нових знеструмлень. Про це повідомили Укренерго та Міністерство енергетики України.

⚠️ Зокрема, на підконтрольній Україні частині Донецької області повністю припинено електропостачання для 427 тисяч споживачів. Причиною стали удари російських військ по об’єктах енергосистеми.

⚠️ Також зафіксовані нові знеструмлення у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

⚠️ Через складну ситуацію в енергосистемі у Харківській області станом на ранок застосовано аварійні відключення. При цьому, раніше оприлюднені графіки знеструмлень наразі не діють.

🟢 Водночас в Одеській області енергетикам вдалося відновити електропостачання для понад 334 тисяч споживачів. 🛑Однак, ще близько 278 тисяч абонентів залишаються без світла.

📢 «Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене ворогом обладнання в роботу», — зазначили в повідомленні.

Станом на сьогодні у більшості регіонів України застосовуються графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу, а також погодинні відключення для населення. Інформацію про час і обсяги знеструмлень споживачам рекомендують уточнювати на офіційних сторінках відповідних обленерго.

Нагадаємо, вночі російські війська запустили по території України 69 безпілотників різних типів. Силами протиповітряної оборони збито або подавлено 57 БпЛА, водночас зафіксовано влучання на семи локаціях.