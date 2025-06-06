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Атака рф на Львівщину: пошкоджено промисловий обʼєкт

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака рф на Львівщину: пошкоджено промисловий обʼєкт

У ніч на 6 червня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Львівській області. Як повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, внаслідок обстрілу було пошкоджено промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі, а в декількох селах поблизу Львова зафіксовано перебої з електропостачанням.

📢 «Цієї ночі ворог атакував Львівщину бойовими безпілотниками та крилатими ракетами. За попередньою інформацією, обійшлося без жертв і постраждалих. Дякую за це нашій протиповітряній обороні», — заявив Козицький.

☝️ За його словами, над Львівщиною сили ППО успішно збили три російські ракети. На місцях ураження працювали аварійні бригади. Зокрема, фахівці «Львівобленерго» займаються відновленням електропостачання.

🚨 У результаті атаки:
      • зазнав пошкоджень промисловий об’єкт у Дрогобицькому районі;
      • у кількох селах поблизу Львова спостерігаються проблеми з лініями електропередач.

📢 «Низький уклін нашим оборонцям неба. Завдяки їхній роботі вдалося уникнути втрат серед населення», — додав очільник області.

🔻 Раніше повідомлялось, що вночі 6 червня росія завдала масованого обстрілу також по інших регіонах:

      • У Тернополі внаслідок ракетного удару пошкоджено інфраструктурні та промислові об’єкти, частина міста залишилася без світла та з перебоями водопостачання.
      • У Луцьку зафіксовано руйнування житлового будинку, п’ятеро людей дістали поранення, дві людини загинули. Станом на ранок стало відомо про щонайменше 15 постраждалих. З дев’ятиповерхового житлового будинку рятувальники та поліцейські евакуювали п’ятьох мешканців, а також кількох домашніх тварин.

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