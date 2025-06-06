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Масована атака на Луцьк: одна людина загинула, п’ятнадцятеро постраждали

Денис Молотов
Денис Молотов
Масована атака на Луцьк: одна людина загинула, п’ятнадцятеро постраждали

У ніч на 6 червня російські війська завдали потужного удару по Луцьку, застосувавши ракети та дрони-камікадзе. Внаслідок ворожої атаки частково зруйновано житлову багатоповерхівку, постраждали люди. Про це повідомили голова Волинської ОВА Іван Рудницький та міський голова Луцька Ігор Поліщук.

📢 «У Луцьку маємо влучання у багатоквартирний житловий будинок, який зазнав часткових руйнувань. Ще у багатьох будівлях ударною хвилею вибило вікна. Наразі маємо 5 постраждалих. Людей евакуйовано, усім уже надається медична допомога. На щастя, загиблих немає», — попередньо повідомляв Рудницький уранці.

☝️ За словами Ігоря Поліщука, під час нічної атаки противник використав 15 дронів-камікадзе та 6 ракет, що спричинило значні руйнування.

Станом на ранок стало відомо про щонайменше 15 постраждалих. З дев’ятиповерхового житлового будинку рятувальники та поліцейські евакуювали п’ятьох мешканців, а також кількох домашніх тварин.

💢 Пошкоджень зазнали:
      • житловий будинок;
      • адміністративні споруди;
      • виробничі приміщення цивільного призначення, зокрема меблевий цех та ремонтні майстерні.

ДСНС повідомила, що всі пожежі було оперативно ліквідовано. До рятувальних робіт залучено понад 100 фахівців і 25 одиниць техніки.

На місці функціонує «Пункт незламності», де постраждалі отримують психологічну допомогу від фахівців ДСНС і волонтерів Червоного Хреста.

📢 «На жаль, маємо одного загиблого — молодого хлопця, тіло якого рятувальники виявили під завалами зруйнованої багатоповерхівки», — повідомив оновлену інформацію міський голова Луцька.

❗Нагадаємо, тієї ж ночі рф також атакувала Київ: столиця зазнала комбінованого удару з використанням балістичних ракет і дронів. У місті виникли численні пожежі та зафіксовано падіння уламків.

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