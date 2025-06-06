Масована атака рф на Тернопіль: постраждали інфраструктура

У ніч на 6 червня російські війська здійснили ракетну атаку на Тернопіль. Під удар потрапили промислові та інфраструктурні об’єкти, частина міста залишилася без світла, а водопостачання працювало з перебоями. Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.

📢 «Частина Тернополя без електроенергії. Тиск води в місті понижений через перебої з живленням. Можливе зниження напору або його відсутність на верхніх поверхах. Ведуться відновлювальні роботи», — зазначив Надал.

☝️ За його словами, після серії вибухів у місті спостерігалося сильне задимлення. Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб проводить заміри повітря. Міський голова закликав жителів без потреби не виходити з дому, а також обмежити перебування на вулиці для дітей та людей літнього віку.

У районі Березовиці зафіксовано гул низької частоти — це звук вигоряння газу з балонів на промисловому підприємстві, в яке влучив ворожий снаряд. Надал пояснив, що вибухи балонів супроводжуються характерним звуком через тиск газу. На місці працюють рятувальники.

📢 «Внаслідок ворожої атаки є постраждалі. П’ятеро людей госпіталізовано, серед них — рятувальники. Усім надається необхідна медична допомога. Дякуємо нашим рятувальникам і медикам! Додаткову інформацію повідомлю згодом», — наголосив Сергій Надал.

Начальник Тернопільської ОВА Вʼячеслав Негода заявив, що це була наймасовіша повітряна атака на область.

📢 «Є багато влучань. Приступили до гасіння пожеж і оцінки масштабів руйнувань», — додав він.

Фото наслідків російської атаки та інформацію про постраждалих надали в пресслужбі ДСНС України.

📢 «До 11 осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки Тернополя. З них – 6 співробітників ДСНС», – йдеться у повідомленні.

До ліквідації пожеж залучені 111 рятувальників та 26 одиниці спеціальної пожежно-рятувальної техніки.

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❗Нагадаємо, тієї ж ночі рф здійснила масовані удари по іншім містам України. У Луцьку ракети та дрони пошкодили багатоквартирний будинок, поранивши п’ятеро людей.

У Києві ж зафіксовано падіння уламків після застосування балістичних ракет та дронів, у кількох районах спалахнули пожежі.