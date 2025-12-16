Вівторок, 16 Грудня, 2025
Атака підлодки рф у Новоросійську: супутникові знімки наслідків

Денис Молотов
Атака підлодки рф у Новоросійську: супутникові знімки наслідків

Напередодні українські морські дрони «Sub Sea Bab» атакували російський підводний човен проєкту 636.3 «Варшавянка» у порту Новоросійська. У вівторок, 16 грудня, Радіо Свобода оприлюднило супутникові знімки причалу, біля якого перебувала ця субмарина.

На опублікованих зображеннях видно ушкодження пірса. За даними журналістів, вибух стався за кілька десятків метрів від причалу. Водночас зазначається, що оцінити реальний ступінь пошкодження підводного човна наразі складно. За попередніми припущеннями, прямого влучання морського безпілотника в корпус «Варшавянки» могло не бути.

Разом із тим у коментарях під публікацією українського журналіста Андрія Цаплієнка користувачі висловлюють припущення про серйозні ушкодження російської субмарини. Зокрема, звертається увага на конструктивні особливості підводних човнів класу «Кіло».

📢 «У підводного човна класу Кіло гребний гвинт значно подовжується під ватерлінією, можливо до 10 метрів. На фотографіях з ушкодженнями пірса видно, що підводний човен знаходиться нижче рівня води, що вказує на як мінімум часткове проникнення води, а можливо, і на повне затоплення, залежно від глибини пірсової води».

Інші коментатори стверджують, що наслідки атаки могли бути критичними для боєздатності субмарини.

📢 «Два відсіки затоплено, механізм гребного гвинта зруйновано, його навряд чи вдасться відремонтувати».

☝️ Нагадаємо, 15 грудня Служба безпеки України повідомила про проведення унікальної спецоперації, внаслідок якої було підірвано російський підводний човен класу «Варшавянка» у порту Новоросійська.

На росії офіційно заперечили ураження субмарини. Водночас OSINT-аналітики повідомляють про пошкодження кормової частини підводного човна. За їхніми оцінками, морський дрон, ймовірно, влучив у район моторного відділення.

