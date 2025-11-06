Атака на енергосистему: графіки відключення електроенергії діють у більшості регіонів

Російські загарбники завдали чергових ударів по енергетичних об’єктах у Харківській і Чернігівській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики у четвер, 6 листопада.

☝️ «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — йдеться у повідомленні Міненерго.

Через наслідки цих атак по всій Україні до 22:00 діють графіки відключення електроенергії для населення та бізнесу. Також запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів.

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається стабільно високим. Енергетики закликають громадян не вмикати одночасно кілька потужних приладів, аби зменшити навантаження на мережу.

⚡ Стан енергосистеми:

🔹 Споживання залишається на рівні попереднього дня.

🔹 У більшості регіонів застосовуються графіки відключення електроенергії.

🔹 Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяють безпекові умови.

Через обстріли є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб оперативно відновити роботу пошкодженого обладнання.

💬 У Міненерго зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, тому заходи з обмеження споживання будуть діяти в усіх регіонах України.

Станом на 6:30 ранку споживання електроенергії залишалося таким же, як напередодні, а добовий максимум у середу був на 4,3% нижчим, ніж у вівторок.

🌥 Водночас через хмарну погоду сонячні електростанції працюють з низькою ефективністю, що ускладнює балансування системи.

⚠️ Міненерго закликає громадян економно використовувати електроенергію та стежити за оновленнями на сайтах своїх обленерго, адже ситуація може змінюватися протягом дня.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 135 дронів, із яких сили ППО та РЕБ знищили або подавили 108. Решта влучили у 13 локацій. Зокрема, масована атака безпілотників на Кам’янське Дніпропетровської області спричинила пожежі та поранення вісьмох людей.

👉 Також повідомлялось, що у ніч на середу російські війська знову здійснили атаки на енергетичні об’єкти у трьох областях України.