Четвер, 6 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Атака на енергосистему: графіки відключення електроенергії діють у більшості регіонів

Денис Молотов
Денис Молотов
Атака на енергосистему: графіки відключення електроенергії діють у більшості регіонів

Російські загарбники завдали чергових ударів по енергетичних об’єктах у Харківській і Чернігівській областях. Про це повідомило Міністерство енергетики у четвер, 6 листопада.

☝️ «Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської та Чернігівської областей. Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання», — йдеться у повідомленні Міненерго.

Через наслідки цих атак по всій Україні до 22:00 діють графіки відключення електроенергії для населення та бізнесу. Також запроваджено обмеження потужності для промислових споживачів.

За даними Укренерго, споживання електроенергії залишається стабільно високим. Енергетики закликають громадян не вмикати одночасно кілька потужних приладів, аби зменшити навантаження на мережу.

Стан енергосистеми:

🔹 Споживання залишається на рівні попереднього дня.
🔹 У більшості регіонів застосовуються графіки відключення електроенергії.
🔹 Відновлювальні роботи тривають там, де це дозволяють безпекові умови.

Атака на енергосистему: графіки відключення електроенергії діють у більшості регіонів Через обстріли є нові знеструмлення у кількох областях, зокрема на Харківщині та Чернігівщині. Енергетики роблять усе можливе, щоб оперативно відновити роботу пошкодженого обладнання.

💬 У Міненерго зазначили, що ситуація в енергосистемі залишається складною, тому заходи з обмеження споживання будуть діяти в усіх регіонах України.

Станом на 6:30 ранку споживання електроенергії залишалося таким же, як напередодні, а добовий максимум у середу був на 4,3% нижчим, ніж у вівторок.

🌥 Водночас через хмарну погоду сонячні електростанції працюють з низькою ефективністю, що ускладнює балансування системи.

⚠️ Міненерго закликає громадян економно використовувати електроенергію та стежити за оновленнями на сайтах своїх обленерго, адже ситуація може змінюватися протягом дня.

☝️ Нагадаємо, минулої ночі росіяни запустили по Україні 135 дронів, із яких сили ППО та РЕБ знищили або подавили 108. Решта влучили у 13 локацій. Зокрема, масована атака безпілотників на Кам’янське Дніпропетровської області спричинила пожежі та поранення вісьмох людей.

👉 Також повідомлялось, що у ніч на середу російські війська знову здійснили атаки на енергетичні об’єкти у трьох областях України.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

НАТО перевищило рф за темпами виробництва боєприпасів — Рютте

ВАЖЛИВО

У США пояснили ядерні випробування Трампа

ПОЛІТИКА

Зрадника з Луганська засудили до 15 років ув’язнення за участь у боях на боці росії

КРИМІНАЛ

Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

ВЛАДА

На фронті відбулося 103 бойові зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Вучич: ЄС може купувати сербські боєприпаси для України

ВАЖЛИВО

Уражено Саратовський НПЗ та бази ворога на Луганщині

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 144 боєзіткнення: ЗСУ знешкодили понад сотню окупантів на Покровському напрямку

ПОДІЇ

5 листопада діятимуть графіки відключень електропостачання

ВАЖЛИВО

Кількість боїв на фронті практично подвоїлась: на Покровському напрямку 84 боєзіткнення

ПОДІЇ

Анджеліна Джолі справляла нужду в ТЦК – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Канада виділить Україні понад $44 млн на підтримку енергетики

ВАЖЛИВО

росія застосовує в Україні крилату ракету 9М729: експерт розповів про її особливості

ПОДІЇ

Харків’янин «придбав» дитину за крипту для втечі з України

КОРДОН

Генштаб: на Покровському напрямку – третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп’янському

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"