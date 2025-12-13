Субота, 13 Грудня, 2025
Зустріч по Україні в Парижі зірвалася напередодні вихідних – ЗМІ

Денис Молотов
Зустріч по Україні в Парижі зірвалася напередодні вихідних - ЗМІ

На суботу, 13 грудня, у Парижі була запланована зустріч делегацій США, України та європейських країн щодо мирного плану врегулювання війни. Втім, переговори не відбудуться. Про це ввечері у п’ятницю, 12 грудня, повідомило польське видання RFM з посиланням на джерела у Франції.

📢 «У суботу в Парижі не буде зустрічі щодо України», — заявило джерело в Єлисейському палаці.

Причини скасування переговорів офіційно не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що в Парижі мають зустрітися високопосадовці США з представниками України, Франції, Німеччини та Великої Британії. Очікувалося, що сторони обговорюватимуть американський «мирний план» завершення війни.

Водночас у Білому домі раніше наголошували: Вашингтон готовий направити свого представника на переговори з європейськими лідерами та шостим президентом України Володимиром Зеленським лише за умови, якщо з’явиться реальна перспектива підписання мирної угоди щодо України.

☝️ Таким чином, скасування зустрічі може свідчити про відсутність консенсусу між сторонами або недостатню готовність до фінальних домовленостей у межах «мирного плану».

👉 Також нагадаємо, що посли Європейського Союзу погодили механізм безстрокового замороження російських активів у Європі, який унеможливлює їхнє повернення росії поза межами санкційного режиму.

