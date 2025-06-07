ЗСУ збили російський Су-35 на Курському напрямку

Вранці 7 червня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України знищили російський винищувач Су-35. Про це офіційно повідомили в командуванні ПС ЗСУ.

📢 «Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35», — йдеться у повідомленні.

🛰️ Згодом Повітряні сили оприлюднили відео, на якому видно, як палає знищений ворожий літак.

☝️Нагадаємо:

1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію «Павутина», яка була спрямована проти російської стратегічної авіації одразу на чотирьох ворожих аеродромах;

За офіційним підтвердженням Генерального штабу ЗСУ, на той момент уже було знищено щонайменше 41 російський літак.

✈️ Су-35 — один із найсучасніших бойових літаків рф, здатний здійснювати удари як по повітряних, так і по наземних цілях. Його ліквідація є черговим серйозним ударом по авіаційному потенціалу ворога.