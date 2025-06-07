Субота, 7 Червня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

ЗСУ збили російський Су-35 на Курському напрямку

Денис Молотов
Денис Молотов
ЗСУ збили російський Су-35 на Курському напрямку

Вранці 7 червня 2025 року Повітряні сили Збройних сил України знищили російський винищувач Су-35. Про це офіційно повідомили в командуванні ПС ЗСУ.

ЗСУ збили російський Су-35 на Курському напрямку📢 «Сьогодні вранці, 7 червня 2025 року, внаслідок успішної операції Повітряних сил на Курському напрямку збито російський винищувач Су-35», — йдеться у повідомленні.

🛰️ Згодом Повітряні сили оприлюднили відео, на якому видно, як палає знищений ворожий літак.

☝️Нагадаємо:

  • 1 червня Служба безпеки України провела масштабну спецоперацію «Павутина», яка була спрямована проти російської стратегічної авіації одразу на чотирьох ворожих аеродромах;
  • За офіційним підтвердженням Генерального штабу ЗСУ, на той момент уже було знищено щонайменше 41 російський літак.

✈️ Су-35 — один із найсучасніших бойових літаків рф, здатний здійснювати удари як по повітряних, так і по наземних цілях. Його ліквідація є черговим серйозним ударом по авіаційному потенціалу ворога.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

росія намагається “переграти” домовленості щодо обмінів полоненими й тілами полеглих – Міноборони

ПОДІЇ

Атаки рф на Донеччині: троє загиблих, ще одна людина поранена

ВІЙНА

Канада продовжила безмитний режим для українських товарів до 2026 року

ЕКОНОМІКА

рф атакувала Одещину: пошкоджено храм і цивільну інфраструктуру

ВІЙНА

Масована атака рф: сили ППО знищили 174 повітряні цілі

ВІЙНА

Спецоперація “Павутина”: рф знадобиться роки на заміну втрачених бомбардувальників – Reuters

ПОДІЇ

Російські обстріли Херсона: загинуло подружжя, ще троє людей поранено

ВІЙНА

Масована атака на Харків: троє загиблих, десятки поранених

ВАЖЛИВО

росія атакувала Дніпро й Павлоград: є постраждалі та пошкодження

ВІЙНА

Трамп: Україна дала росії привід для удару

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"