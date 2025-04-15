Знижка на штрафи ТЦК: Зеленський підписав закон

Шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК.

Згідно з документом, адміністративним правопорушенням вважатиметься ситуація, коли військовозобовʼязаний не оновить свої облікові дані впродовж 60 днів після набуття чинності мобілізаційного указу. Незалежно від того, чи подає він ці дані через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

💢 Штраф для військовозобовʼязаних у такому разі становитиме від 17 000 до 25 500 гривень. Проте закон передбачає пільговий механізм: у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, штраф зменшиться до 50% мінімального розміру. Тобто становитиме лише 8 500 грн.

📊 За інформацією Кабінету Міністрів, протягом 2024 року понад 6 мільйонів людей добровільно НЕ уточнили свої облікові дані. Це свідчить про масштаби проблеми та необхідність системного вирішення.

У пояснювальній записці до закону наголошується: «Ключова проблема, яку пропонується розв’язати, — надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних. При цьому, сплативши за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру».

⚠️ Невиконання цього обов’язку може мати юридичні наслідки. Так, від початку 2024 року відкрито 9 658 проваджень через несплату або прострочення штрафів, пов’язаних з порушеннями вимог ТЦК. Це лише трохи менше, ніж за весь 2023 рік — тоді було зафіксовано 10 541 провадження.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних. Було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”».