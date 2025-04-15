Вівторок, 15 Квітня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВЛАДА
ВЛАДА

Знижка на штрафи ТЦК: Зеленський підписав закон

Денис Молотов
Денис Молотов
Знижка на штрафи ТЦК: Зеленський підписав закон

Шостий президент України Володимир Зеленський 15 квітня підписав закон, згідно з яким військовозобовʼязані можуть отримати 50% знижку на штраф за неуточнення персональних даних у ТЦК.

Згідно з документом, адміністративним правопорушенням вважатиметься ситуація, коли військовозобовʼязаний не оновить свої облікові дані впродовж 60 днів після набуття чинності мобілізаційного указу. Незалежно від того, чи подає він ці дані через ТЦК, ЦНАП або електронний кабінет.

💢 Штраф для військовозобовʼязаних у такому разі становитиме від 17 000 до 25 500 гривень. Проте закон передбачає пільговий механізм: у разі добровільного звернення до ТЦК і самостійної сплати, штраф зменшиться до 50% мінімального розміру. Тобто становитиме лише 8 500 грн.

📊 За інформацією Кабінету Міністрів, протягом 2024 року понад 6 мільйонів людей добровільно НЕ уточнили свої облікові дані. Це свідчить про масштаби проблеми та необхідність системного вирішення.

У пояснювальній записці до закону наголошується: «Ключова проблема, яку пропонується розв’язати, — надати можливість призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних. При цьому, сплативши за скоєне адміністративне правопорушення штраф у розмірі 50% від мінімального визначеного відповідною статтею КУпАП розміру».

⚠️ Невиконання цього обов’язку може мати юридичні наслідки. Так, від початку 2024 року відкрито 9 658 проваджень через несплату або прострочення штрафів, пов’язаних з порушеннями вимог ТЦК. Це лише трохи менше, ніж за весь 2023 рік — тоді було зафіксовано 10 541 провадження.

☝️ Нагадаємо, раніше було повідомлено, що Кабінет Міністрів України оновив правила бронювання військовозобов’язаних. Було внесено зміни до постанови №76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України “Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію”».

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

- Реклама-

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua

СТРІЧКА НОВИН

Збільшилась кількість загиблих у Сумах після ракетного удару

ВАЖЛИВО

Колаборанта з окупованого Золотого заочно засуджено до 8 років ув’язнення

КРИМІНАЛ

Атака дронів на Слов’янськ: поранено людину, руйнування інфраструктури

ВІЙНА

Кабмін оновив деякі правила бронювання військовозобов’язаних

ВЛАДА

Адміністрація Трампа планує скорочення бюджету Держдепу та фінансування ООН і НАТО

ПОЛІТИКА

Росія атакувала Україну ракетою «Іскандер» та 52 дронами

ВІЙНА

Звільнено голів Луганської та Сумської ОДА (ОВА), призначено нових

ВАЖЛИВО

Російські дрони вдарили по Нікопольському району: поранена жінка

ВІЙНА

З 1 травня змінено терміни підготовки «обмежено придатних» — Генштаб

СУСПІЛЬСТВО

Зеленський подав до Ради законопроєкти про продовження воєнного стану та мобілізації

ВАЖЛИВО
Завантажити більше
- Реклама-

ВАЖЛИВО

- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип